Фото: полиция

Правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который поджег дом своей жены

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в мае. По данным следствия, после ссоры с женой мужчина, когда ее не было дома, облил диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Огонь повредил две комнаты, уничтожил мебель, технику и личные вещи.

В конце августа мужчине объявили подозрение в умышленном поджоге чужого имущества.

Сейчас следствие завершено, обвинительный акт передали в суд.

Напомним, 2 сентября семейная ссора Николаевской области закончилась трагедией. Мужчина сжег сельскохозяйственную технику, застрелил племянника, а потом себя.