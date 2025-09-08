В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Кривом Роге суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы 16-летнему юноше, который оказался причастен к убийству своей 82-летней бабушки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Во время конфликта подросток нанес пожилой женщине смертельные травмы топором и гантелями. После преступления парень пытался скрыть следы, поджег квартиру погибшей.

Инцидент произошел 9 сентября прошлого года в Покровском районе Кривого Рога. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело старушки с признаками насильственной смерти.

Правоохранители задержали подозреваемого в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили юноше о подозрении по статье умышленного убийства. Кроме того, установлено, что в тот же день несовершеннолетний попытался поджечь учебное заведение, но преступление не было доведено до конца.

6 декабря прошлого года ему сообщили о новом подозрении за попытку поджога и другие преступления. После рассмотрения дела суд признал парня виновным и назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре суд вынес приговор мужчине, который в прошлом году во время ссоры убил своего знакомого. Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.