08:16  08 сентября
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
16:59  07 сентября
В Одесской области 22-летняя водитель совершила ДТП, в котором погибли двое детей
08 сентября 2025, 08:16

В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки

08 сентября 2025, 08:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы 16-летнему юноше, который оказался причастен к убийству своей 82-летней бабушки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Во время конфликта подросток нанес пожилой женщине смертельные травмы топором и гантелями. После преступления парень пытался скрыть следы, поджег квартиру погибшей.

Инцидент произошел 9 сентября прошлого года в Покровском районе Кривого Рога. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело старушки с признаками насильственной смерти.

Правоохранители задержали подозреваемого в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили юноше о подозрении по статье умышленного убийства. Кроме того, установлено, что в тот же день несовершеннолетний попытался поджечь учебное заведение, но преступление не было доведено до конца.

6 декабря прошлого года ему сообщили о новом подозрении за попытку поджога и другие преступления. После рассмотрения дела суд признал парня виновным и назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре суд вынес приговор мужчине, который в прошлом году во время ссоры убил своего знакомого. Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
