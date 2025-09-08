Иллюстративное фото

В Одессе признали виновным таксиста в незаконной переправке лиц через государственную границу. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По словам мужчины, он работал таксистом и иногда подвозил чиновника пограничной службы. Его знакомые зарабатывали на переправке людей за границу, и посоветовали ему сделать то же самое.

Весной 2025 года мужчина предложил пограничнику деньги за данные о местоположении пограничных нарядов. Уже через несколько дней он привез ему несколько клиентов. Таксист встретился с пограничником, дал ему 1500 долларов, а в ответ получил нужную геолокацию. Однако уже скоро таксиста задержали правоохранители.

На суде мужчина раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что просто хотел заработать деньги. Раньше проблем с законом у него не было. Его приговорили к 7 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили нелегальное пересечение границы с участием маленького ребенка. Среди задержанных были жители разных регионов Украины.