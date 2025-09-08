16:59  07 вересня
08 вересня 2025, 07:01

Обстріли на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та поранені мирні жителі

08 вересня 2025, 07:01
Фото: Дніпропетровська ОВА
Протягом 7 вересня російські війська інтенсивно обстрілювали Нікопольський район. Ворог застосував FPV-дрони та важку артилерію

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська й Мирівська громади.

Унаслідок обстрілу поранено 43-річну жінку. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, адміністративну будівлю, п'ятиповерхівку. Постраждала також приватна оселя. В іншому житловому будинку виникла пожежа.

На Синельниківщині ворог атакував Межівську громаду за допомогою безпілотника. Поранення отримали троє людей, зруйнований приватний будинок. У сусідній Українській громаді горів сухостій – вогонь швидко локалізували.

Також російські атаки зачепили Кривий Ріг. Один чоловік звернувся по допомогу до медиків. Загалом постраждали четверо людей. Двоє з них перебувають у лікарні, ще двоє лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.

Як відомо, за словами фахівці, росіяни змінили тактику завдання ударів по Україні, а також застосовують модернізоване озброєння.

