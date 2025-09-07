В результате массированной ночной атаки РФ погибли четыре человека и почти полсотни получили ранения

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина приходит в себя от массированной атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях.

По его словам, спасательные и экстренные службы по-прежнему работают на местах, ликвидируя последствия ударов по всей стране.

Президент Украины также рассказал, что обсудил ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения должного ответа. Вместе с Францией готовим новые меры по укреплению нашей обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября РФ запустила по Украине рекордное количество дронов. Россияне атаковали несколько регионов нашей страны.