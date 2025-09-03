Хотел "попить воды", а устроил разбой: в Харькове мужчина ограбил 82-летнюю женщину
Полицейские Харькова сообщили о подозрении 48-летнему мужчине, совершившему разбойное нападение на пожилую женщину
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что подозреваемый перелез через забор частного домовладения и под предлогом "попить воды" проник в дом, где проживает 82-летняя потерпевшая.
Злоумышленник нанес женщине телесные повреждения и, угрожая убийством, завладел деньгами.
Правоохранители задержали подозреваемого.Мужчине сообщено о подозрении. Ему светит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, на днях на Харьковщине в селе Вишневое мужчина ворвался в дом 62-летней женщины, избил ее, отобрал деньги и поджег дом. Пострадавшую госпитализировали, а ее дом полностью сгорел. Полицейские установили и задержали злоумышленника.