15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 16:11

Хотел "попить воды", а устроил разбой: в Харькове мужчина ограбил 82-летнюю женщину

03 сентября 2025, 16:11
Иллюстративное фото: из открытых источников
Полицейские Харькова сообщили о подозрении 48-летнему мужчине, совершившему разбойное нападение на пожилую женщину

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что подозреваемый перелез через забор частного домовладения и под предлогом "попить воды" проник в дом, где проживает 82-летняя потерпевшая.

Злоумышленник нанес женщине телесные повреждения и, угрожая убийством, завладел деньгами.

Правоохранители задержали подозреваемого.Мужчине сообщено о подозрении. Ему светит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, на днях на Харьковщине в селе Вишневое мужчина ворвался в дом 62-летней женщины, избил ее, отобрал деньги и поджег дом. Пострадавшую госпитализировали, а ее дом полностью сгорел. Полицейские установили и задержали злоумышленника.

