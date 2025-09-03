15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 16:37

Двічі обікрав знайомого: на Дніпропетровщині обікрав будинок на понад 10 тис. грн

03 вересня 2025, 16:37
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

У Самарі правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у двох крадіжках з будинку його знайомого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За інформацією слідчих, злочини сталися з різницею у два дні. Наразі підозрюваного взяли під варту.

За матеріалами справи, 12 липня чоловік скористався відсутністю господаря та виніс із його помешкання мобільний телефон. Вже 14 липня він повернувся до цього ж будинку. На цей раз господар був удома та спав у спальні, проте це не завадило зловмиснику непомітно викрасти ще один телефон.

Поліція вилучила речові докази під час розслідування

Загальна сума завданих збитків перевищує 10 тисяч гривень. Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – "крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану". Стаття передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині чоловік посягнув на майно колишньої співмешканки та завдав їй шкоди. Він викрав годинник за 1800 євро у колишньої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Самар крадіжка поліція мобільний телефон підозра злочин
У Тернополі робітник викрав електроінструменти і здав їх у ломбард
03 вересня 2025, 16:29
Хотів "попити води", а вчинив розбій: у Харкові чоловік пограбував 82-річну жінку
03 вересня 2025, 16:11
У Тернопільській області від початку 2025 року поліцейські розшукали 165 дітей
03 вересня 2025, 14:25
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка
03 вересня 2025, 16:45
Українцям придумали новий штраф
03 вересня 2025, 16:45
У Тернополі робітник викрав електроінструменти і здав їх у ломбард
03 вересня 2025, 16:29
На Вінниччині громаді повернули 967 га водосховищ та понад мільйон гривень від їх використання
03 вересня 2025, 16:14
Хотів "попити води", а вчинив розбій: у Харкові чоловік пограбував 82-річну жінку
03 вересня 2025, 16:11
ЗСУ відкинули росіян на Донеччині
03 вересня 2025, 15:55
На Хмельниччині та Черкащині звільнили прокурорів з фейковою інвалідністю
03 вересня 2025, 15:50
У Києві затримали адвокатку та її спільників, які виготовляли чоловікам фіктивні діагнози
03 вересня 2025, 15:44
В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті України
03 вересня 2025, 15:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »