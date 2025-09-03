Фото: поліція Дніпропетровської області

У Самарі правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у двох крадіжках з будинку його знайомого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За інформацією слідчих, злочини сталися з різницею у два дні. Наразі підозрюваного взяли під варту.

За матеріалами справи, 12 липня чоловік скористався відсутністю господаря та виніс із його помешкання мобільний телефон. Вже 14 липня він повернувся до цього ж будинку. На цей раз господар був удома та спав у спальні, проте це не завадило зловмиснику непомітно викрасти ще один телефон.

Поліція вилучила речові докази під час розслідування

Загальна сума завданих збитків перевищує 10 тисяч гривень. Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – "крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану". Стаття передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

