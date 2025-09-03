11:57  03 сентября
Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
03 сентября 2025, 14:25

В Тернопольской области с начала 2025 года полицейские разыскали 165 детей

03 сентября 2025, 14:25
фото: Национальная полиция
С начала 2025 года в подразделения полиции Тернопольщины поступило 147 сообщений об исчезновении 165 детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Всех детей разыскали. При этом 158 детей правоохранители нашли уже в течение первых суток после обращения.

Начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Тернопольской области Петр Тихович отметил, что чаще всего причиной побега становятся конфликты, непонимание или отсутствие внимания со стороны взрослых.

Напомним, в Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок. Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
