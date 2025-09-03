В Тернопольской области с начала 2025 года полицейские разыскали 165 детей

фото: Национальная полиция

С начала 2025 года в подразделения полиции Тернопольщины поступило 147 сообщений об исчезновении 165 детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Всех детей разыскали. При этом 158 детей правоохранители нашли уже в течение первых суток после обращения.

Начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Тернопольской области Петр Тихович отметил, что чаще всего причиной побега становятся конфликты, непонимание или отсутствие внимания со стороны взрослых.

Напомним, в Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок. Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая.