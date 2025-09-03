В Тернополе рабочий похитил электроинструменты и сдал их в ломбард
О краже из коммерческого помещения правоохранителей сообщил житель областного центра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По словам заявителя, там проводились ремонтные работы, во время которых исчезли дорогостоящие электроинструменты.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Тернополя. Он помогал проводить ремонтные работы и, воспользовавшись моментом, похитил инструменты. Впоследствии сдал его в ломбард.
За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернополе мужчина похитил телефон после застолья и снял 90 тысяч гривен. За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
