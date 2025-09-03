В Тернополе рабочий похитил электроинструменты и сдал их в ломбард

фото: Национальная полиция

О краже из коммерческого помещения правоохранителей сообщил житель областного центра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам заявителя, там проводились ремонтные работы, во время которых исчезли дорогостоящие электроинструменты.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Тернополя. Он помогал проводить ремонтные работы и, воспользовавшись моментом, похитил инструменты. Впоследствии сдал его в ломбард.

За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

