01 сентября 2025, 14:55

Российские войска захватили Камышеваху на границе Днепропетровщины – DeepState

01 сентября 2025, 14:55
Иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 1 сентября российская оккупационная армия захватила населенный пункт Камышеваха, расположенный недалеко от административной границы Днепропетровской области

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Кроме того, по данным аналитиков, российские войска продвинулись в районах Малиевки и Новоукраинки.

Ранее сообщалось, что по данным проекта DeepState, российские войска заняли более 20 квадратных километров территории на востоке Украины. Продвижение было зафиксировано на четырех участках фронта в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как известно, Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о том, что Россия до конца оккупирует всю территорию Донецкой области. По словам президента, для полной оккупации Донбасса врагу понадобится еще около четырех лет.

война оккупация оккупанты Днепропетровская область российская армия DeepState
