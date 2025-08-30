10:37  30 августа
30 августа 2025, 11:12

Силы обороны Украины поразили два нефтеперерабатывающих завода в РФ

30 августа 2025, 11:12
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины в ночь на 30 августа нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам – Краснодарскому и Сызранскому

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Так, "Краснодарский НПЗ", расположенный в Краснодарском крае России. Завод перерабатывает около 3 млн. тонн нефтепродуктов ежегодно. В частности, производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо для обеспечения вооруженных сил РФ. После удара на объекте были зафиксированы несколько взрывов и масштабный пожар.

Кроме того, второй раз поражен "Цизранский НПЗ" в Самарской области. Предприятие имеет годовую мощность 8,5 млн. тонн и производит бензин, дизтопливо, авиационный газ, мазут и битум. После атаки на территории завода наблюдается пожар, продолжаются работы по его ликвидации.

Силы обороны продолжают операции по снижению наступательного потенциала российских войск и усложнению логистики поставок горючего в боевые части оккупантов, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду стратегических объектов российской армии. Среди них – Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что украинские военные поразили российский малый ракетный корабль проекта "Буян-М" вблизи оккупированного Крыма.

Россия Украина война пожар взрыв ВСУ Генштаб атака НПЗ
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
