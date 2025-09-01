Російські війська захопили Комишуваху на кордоні Дніпропетровщини – DeepState

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Крім того, за даними аналітиків, російські війська просунулися також у районах Маліївки та Новоукраїнки.

Раніше повідомлялося, що, за даними проєкту DeepState, російські війська зайняли понад 20 квадратних кілометрів території на сході України. Просування зафіксували на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як відомо, Володимир Зеленський назвав безпідставними заяви про те, що Росія до кінця року окупує всю територію Донецької області. За словами презиента, для повної окупації Донбасу ворогу знадобиться ще близько чотирьох років.