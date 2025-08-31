Фото: иллюстративное

Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает RegioNews.

По последним данным, спецподразделение уничтожило несколько стратегически важных объектов. Среди них радиолокационная станция "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполе, боевая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

Подобные удары имеют целью снизить боевые возможности противника и ограничить эффективность его систем ПВО в регионе. Это также создает дополнительные сложности для российских войск в обеспечении контроля над воздушным пространством полуострова.

Спецподразделение "Призраки" продолжает операции в рамках плана демилитаризации временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, украинские разведчики продолжают точечные удары по ключевым объектам противника на полуострове. Во время последней операции они вывели из строя важный радиолокационный комплекс С-400 в Крыму.