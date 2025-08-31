14:09  31 августа
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 18:07

Украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму: видео последствий

31 августа 2025, 18:07
Фото: иллюстративное
Бойцы специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Призраки" продолжают системные операции по нейтрализации объектов противовоздушной обороны российских войск в Крыму

Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает RegioNews.

По последним данным, спецподразделение уничтожило несколько стратегически важных объектов. Среди них радиолокационная станция "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполе, боевая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

Подобные удары имеют целью снизить боевые возможности противника и ограничить эффективность его систем ПВО в регионе. Это также создает дополнительные сложности для российских войск в обеспечении контроля над воздушным пространством полуострова.

Спецподразделение "Призраки" продолжает операции в рамках плана демилитаризации временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, украинские разведчики продолжают точечные удары по ключевым объектам противника на полуострове. Во время последней операции они вывели из строя важный радиолокационный комплекс С-400 в Крыму.

Днепр атакуют "Шахеды": раздаются взрывы, в городе работает ПВО
31 августа 2025, 16:34
Массированная ночная атака: 142 дрона по Украине, есть попадания в 10 громадах
31 августа 2025, 09:08
Вражеский удар по Запорожью: количество раненых возросло до 30
30 августа 2025, 17:53
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
