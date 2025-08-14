13:01  14 августа
14 августа 2025, 14:18

Российские войска продвинулись более чем на 20 кв. км на востоке Украины — DeepState

14 августа 2025, 14:18
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российская армия расширила зону оккупации более чем на 20 квадратных километров на востоке Украины

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

По данным проекта, враг продвинулся по четырем участкам фронта в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, речь идет о районах вблизи сел Малиновка (восточнее Гуляйполя, Запорожская область), Полтавка (между Константиновкой и Мирноградом, Донецкая область), Январское (восток Днепропетровской области) и Майское (север от Временного Яра, Донецкая область).

Общая площадь оккупации увеличилась на 20,26 кв. км.

Также зафиксирован рост "серой зоны" вдоль административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями, а в Харьковской области, вблизи границы с Россией, зафиксировали незначительное сокращение территории, контролируемой российскими войсками.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска пытаются усилить свои позиции в Покровском и Запорожском направлениях. Кроме этого, оккупанты перебрасывают на север Донетчины подразделения из временно оккупированного Крыма – по внешним наблюдениям, от бригады до полка.

