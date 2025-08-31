Фото: иллюстративное

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Согласно картографическим данным, противник осуществил локальные продвижения в нескольких направлениях.

В Донецкой области заметно продвижение врага в районе Заречного. Это перемещение происходит в направлении города Лиман, что может повлиять на тактическую ситуацию в регионе.

Аналитическая карта показывает движения врага

Также в Днепропетровской области наблюдаются изменения вблизи Малиевки. Враг продвигается к югу от населенного пункта, что потенциально создает угрозу для контролируемых украинских позиций в районе.

Напомним, волонтер Берлинская предупреждает о возможном масштабном наступлении российских войск в ближайшее время. Она призывает усилить поддержку украинских защитников, в частности на Донецком направлении, и обеспечивать фронт всем необходимым.