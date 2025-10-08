В Прилуках значительное задымление из-за атаки россиян

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Прилуках Черниговской области фиксируется сильное задымление после удара российских войск, вероятно, по нефтебазе

Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

"Сегодня в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление", – говорится в сообщении.

Местные власти призвали жителей Прилук и окрестных населенных пунктов в случае изменения направления ветра не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью российская армия атаковала нефтебазу в Прилуках, после чего вспыхнул пожар.

Также зафиксированы попадания в энергообъект и железнодорожную инфраструктуру в Нежине, где возникли пожары.

Напомним, Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов Нежинского направления из-за ударов РФ. Временно не будут курсировать некоторые поезда.