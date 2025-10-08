11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 12:40

В Прилуках значительное задымление из-за атаки россиян

08 октября 2025, 12:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Прилуках Черниговской области фиксируется сильное задымление после удара российских войск, вероятно, по нефтебазе

Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

"Сегодня в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление", – говорится в сообщении.

Местные власти призвали жителей Прилук и окрестных населенных пунктов в случае изменения направления ветра не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью российская армия атаковала нефтебазу в Прилуках, после чего вспыхнул пожар.
Также зафиксированы попадания в энергообъект и железнодорожную инфраструктуру в Нежине, где возникли пожары.

Напомним, Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов Нежинского направления из-за ударов РФ. Временно не будут курсировать некоторые поезда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война инфраструктура Черниговская область Прилуки дым атака российская армия нефтебаза
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
08 октября 2025, 11:57
Сумщина после ударов РФ: спасатели показали последствия атак
08 октября 2025, 11:34
Россияне атаковали Корабельный район Херсона: есть погибшие и раненая
08 октября 2025, 09:43
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения
08 октября 2025, 15:28
Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: что известно
08 октября 2025, 15:19
Фанаты полтавской "Ворсклы" обругали футболистов и тренера за проигрыш аутсайдеру (видео 18+)
08 октября 2025, 15:12
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
Дальнобойщик, работавший на РФ: СБУ разоблачила корректировщика
08 октября 2025, 14:45
В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
08 октября 2025, 14:41
Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный
08 октября 2025, 14:16
Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма
08 октября 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
08 октября 2025, 13:58
Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов
08 октября 2025, 13:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »