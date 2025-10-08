Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов Нежинского направления из-за ударов РФ
В результате вражеских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Из-за этого 8 октября временно не будет курсировать ряд пригородных и региональных поездов
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
Временно не будут курсировать поезда:
- №6901 Носовка – Киев (Северная);
- №6903 Нежин – Киев-Волынский;
- №6907 Нежин – Киев (Северная);
- №6909 Нежин – Киев (Северная);
- №6674 Немешаево – Святошино.
По измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:
- №895 Конотоп – Фастов;
- №892/891 Фастов – Славутич.
В связи с измененным маршрутом будут курсировать следующие поезда:
- №46 Ужгород – Харьков;
- №113 Харьков – Львов;
- №786 Киев – Терещенская;
- №116 Киев – Сумы;
- 779 Сумы – Киев;
- 787 Терещенская – Киев.
Поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на два часа.
Напомним, 7 октября российские военные атаковали Нежинский район Черниговской области. Дроны попали возле железнодорожной станции перегона "Носовка – Нежин".
