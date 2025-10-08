Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ

Фото: Instagram/Yofi

Российские войска нанесли удар по киевскому заводу производителя хумуса Yofi, из-за чего компания была вынуждена временно приостановить поставки продукции

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает RegioNews.

Там отметили, что люди успели эвакуироваться за 20 минут до попадания, поэтому никто не пострадал. Однако производство получило значительные повреждения.

Yofi уже начал возобновлять работу завода и планирует возобновить поставки продукции в течение месяца.

Справка: Yofi! – украинский производитель хумуса, занимающий около 70% рынка.

Мощности расположены в Киеве (2000 м2). Ежегодно производят 1200 тонн продукции, включая хумус, фалафель и бабагануш.

Продукция поставляется более чем в 1000 магазинов по Украине и гостинице, выручка в 2024 году – почти 160 млн грн.

Напомним, недавно под Киевом дрон попал в логистический центр "Эпицентра". К счастью, среди людей нет погибших или раненых, однако инфраструктура получила серьезные повреждения.