У Прилуках значне задимлення через атаку росіян
У Прилуках Чернігівської області фіксується сильне задимлення після удару російських військ, ймовірно, по нафтобазі
Про це повідомила пресслужба міської ради, передає RegioNews.
"Сьогодні внаслідок влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення", – йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликала жителів Прилук і навколишніх населених пунктів у разі зміни напрямку вітру не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації.
Раніше очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що вночі російська армія атакувала нафтобазу у Прилуках, після чого спалахнула пожежа. Також зафіксовані влучання в енергооб’єкт і залізничну інфраструктуру в Ніжині, де також виникли пожежі.
Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів Ніжинського напрямку через удари РФ. Тимчасово не курсуватимуть деякі потяги.