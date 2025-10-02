Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вчерашней атаки врага на энергетические объекты Чернигова город остался без электроснабжения, из-за чего остановилось большинство котельных АО "Облтеплокоммунэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что оперативный персонал компании уже перезапустил шесть котельных в районах, где удалось восстановить электропитание.

С подключением остальных котельных постепенно восстанавливается горячее водоснабжение для жителей.

Несмотря на сложные условия, аварийные бригады и ремонтные службы работают в режиме повышенной готовности для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Напомним, вечером 1 октября в Славутиче Черниговской области в результате вражеского удара была повреждена подстанция 330, из-за чего город остался без электроэнергии.