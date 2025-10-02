10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 11:15

Чернигов без горячей воды из-за российских обстрелов: котельные перезапускают

02 октября 2025, 11:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате вчерашней атаки врага на энергетические объекты Чернигова город остался без электроснабжения, из-за чего остановилось большинство котельных АО "Облтеплокоммунэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что оперативный персонал компании уже перезапустил шесть котельных в районах, где удалось восстановить электропитание.

С подключением остальных котельных постепенно восстанавливается горячее водоснабжение для жителей.

Несмотря на сложные условия, аварийные бригады и ремонтные службы работают в режиме повышенной готовности для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Напомним, вечером 1 октября в Славутиче Черниговской области в результате вражеского удара была повреждена подстанция 330, из-за чего город остался без электроэнергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Чернигов электричество энергетика горячая вода атака российская армия котельня
На Днепропетровщине в результате обстрелов повреждены дома, автомобили и газопровод
02 октября 2025, 10:19
Россия атаковала Украину 86 БпЛА: зафиксировано 31 попадания
02 октября 2025, 10:04
В Балаклее количество пострадавших от удара РФ возросло до 15
02 октября 2025, 09:46
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами
02 октября 2025, 13:28
В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября
02 октября 2025, 13:16
Планировали подрыв военных в Одессе: СБУ задержала супружеский "тандем" агентов РФ
02 октября 2025, 13:12
На Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся
02 октября 2025, 12:57
В Черновцах застройщик обманул людей на 13 миллионов: вместо квартир и таунхаусов – фиктивные договоры
02 октября 2025, 12:50
Война на истощение: почему украинцам предлагают терпение вместо выхода
02 октября 2025, 12:46
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
02 октября 2025, 12:39
Экономическая стабильность Харьковщины: общие шаги власти и бизнеса
02 октября 2025, 12:26
На Прикарпатье правоохранитель пытался наладить схему побега уклонистов в Румынию
02 октября 2025, 12:11
В Полтавской области столкнулись два автомобиля: есть погибший и пострадавшие
02 октября 2025, 11:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »