Чернигов без горячей воды из-за российских обстрелов: котельные перезапускают
В результате вчерашней атаки врага на энергетические объекты Чернигова город остался без электроснабжения, из-за чего остановилось большинство котельных АО "Облтеплокоммунэнерго"
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.
Отмечается, что оперативный персонал компании уже перезапустил шесть котельных в районах, где удалось восстановить электропитание.
С подключением остальных котельных постепенно восстанавливается горячее водоснабжение для жителей.
Несмотря на сложные условия, аварийные бригады и ремонтные службы работают в режиме повышенной готовности для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойного водоснабжения.
Напомним, вечером 1 октября в Славутиче Черниговской области в результате вражеского удара была повреждена подстанция 330, из-за чего город остался без электроэнергии.