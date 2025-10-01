РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены

Скриншот с видео

Сегодня, 1 октября, российские силы нанесли удар по подстанции в городе Славутич Черниговской области. В результате обстрела город и часть региона остались без электроэнергии

Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев, передает RegioNews.

"Имеем попадание в подстанцию 330. Город без электропитания. Последствия уточняются", – отметил он.

Пожарные и аварийные службы работают над ликвидацией последствий.

Местные власти задействовали резервные источники питания для критически важных объектов.

Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за обновлениями по электроснабжению и водоснабжению. Также разворачиваются пункты несокрушимости, где можно подзарядить телефоны и приготовить еду.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Корюковского района Черниговщины. В результате обстрела уничтожен автомобиль местного сельхозпредприятия, еще одно транспортное средство повреждено. Погиб 46-летний мужчина.