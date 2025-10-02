Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Никопольщина находилась под обстрелами артиллерии и под ударами FPV-дронов. Пострадали райцентр и Покровская громада. Кроме того, в Марганецкой громаде зафиксированы последствия предыдущей атаки беспилотника, произошедшей накануне вечером: повреждены два частных дома и газопровод.

В Синельниковском районе россияне направили дрон на Покровскую громаду. В результате попадания занялись частный дом и два легковых автомобиля. Пожар ликвидировали спасатели.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Фото – из Никопольщины.

Напомним, в ночь на 2 октября Россия совершила атаку на Украину 86 беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и другими дронами. Зафиксировано 31 попадания.