На Днепропетровщине в результате обстрелов повреждены дома, автомобили и газопровод
Ночью 2 октября российские войска нанесли новые атаки по Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Никопольщина находилась под обстрелами артиллерии и под ударами FPV-дронов. Пострадали райцентр и Покровская громада. Кроме того, в Марганецкой громаде зафиксированы последствия предыдущей атаки беспилотника, произошедшей накануне вечером: повреждены два частных дома и газопровод.
В Синельниковском районе россияне направили дрон на Покровскую громаду. В результате попадания занялись частный дом и два легковых автомобиля. Пожар ликвидировали спасатели.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Фото – из Никопольщины.
Напомним, в ночь на 2 октября Россия совершила атаку на Украину 86 беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и другими дронами. Зафиксировано 31 попадания.