Россия атаковала Украину 86 БпЛА: зафиксировано 31 попадания

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 октября Россия совершила атаку на Украину 86 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed, Гербер и другими дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 53 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксирован 31 попадание ударных дронов по шести локациям на севере, востоке и юге страны.

Напомним, Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью. В частности, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда.

Ранее сообщалось, что город Конотоп Сумской области останется без электро- и водоснабжения из-за обстрелов российской армии.