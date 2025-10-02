Россия атаковала Украину 86 БпЛА: зафиксировано 31 попадания
В ночь на 2 октября Россия совершила атаку на Украину 86 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed, Гербер и другими дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 53 вражеских БПЛА.
В то же время зафиксирован 31 попадание ударных дронов по шести локациям на севере, востоке и юге страны.
Напомним, Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью. В частности, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда.
Ранее сообщалось, что город Конотоп Сумской области останется без электро- и водоснабжения из-за обстрелов российской армии.