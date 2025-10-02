10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 10:04

Россия атаковала Украину 86 БпЛА: зафиксировано 31 попадания

02 октября 2025, 10:04
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 2 октября Россия совершила атаку на Украину 86 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed, Гербер и другими дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 53 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксирован 31 попадание ударных дронов по шести локациям на севере, востоке и юге страны.

Напомним, Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью. В частности, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда.

Ранее сообщалось, что город Конотоп Сумской области останется без электро- и водоснабжения из-за обстрелов российской армии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война БПЛА атака ПВО прилет
За сутки ВСУ ликвидировали около 1000 окупантов и уничтожили 12 артсистем
02 октября 2025, 09:26
Россия ударила по депо "Укрзализныци" в Одессе: раненый машинист
02 октября 2025, 08:40
На Киевщине из-за вражеской атаки ранен мужчина
02 октября 2025, 07:18
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Киеве подорвали боевую часть вражеского дрона
02 октября 2025, 11:27
Чернигов без горячей воды из-за российских обстрелов: котельные перезапускают
02 октября 2025, 11:15
В Ивано-Франковске задержали парня, который поджег авто по указанию спецслужб РФ
02 октября 2025, 11:12
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
02 октября 2025, 10:58
В Никополе обнаружили взрывоопасные мины: радиус поражения до 7 метров
02 октября 2025, 10:56
В Одессе завершили поисковые работы после стихии: продолжаются восстановительные работы
02 октября 2025, 10:49
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
02 октября 2025, 10:37
Кабмин обновил порядок получения статуса УБД: что нужно знать
02 октября 2025, 10:33
В Сумской области Hyundai врезался в бетонные плиты и перевернулся: один погибший и трое пострадавших
02 октября 2025, 10:31
На Днепропетровщине в результате обстрелов повреждены дома, автомобили и газопровод
02 октября 2025, 10:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »