Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок учорашньої атаки ворога на енергетичні об'єкти Чернігова місто залишилось без електропостачання, через що зупинилась більшість котелень АТ "Облтеплокомуненерго"

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що оперативний персонал компанії вже перезапустив шість котелень у районах, де вдалося відновити електроживлення.

З підключенням решти котелень поступово відновлюється гаряче водопостачання для мешканців.

Попри складні умови, аварійні бригади та ремонтні служби працюють у режимі підвищеної готовності, щоб стабілізувати ситуацію та забезпечити безперебійне водопостачання.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня в Славутичі Чернігівської області внаслідок ворожого удару було пошкоджено підстанцію 330, через що місто залишилося без електроенергії.