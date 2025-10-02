10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 11:15

Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають

02 жовтня 2025, 11:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок учорашньої атаки ворога на енергетичні об'єкти Чернігова місто залишилось без електропостачання, через що зупинилась більшість котелень АТ "Облтеплокомуненерго"

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що оперативний персонал компанії вже перезапустив шість котелень у районах, де вдалося відновити електроживлення.

З підключенням решти котелень поступово відновлюється гаряче водопостачання для мешканців.

Попри складні умови, аварійні бригади та ремонтні служби працюють у режимі підвищеної готовності, щоб стабілізувати ситуацію та забезпечити безперебійне водопостачання.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня в Славутичі Чернігівської області внаслідок ворожого удару було пошкоджено підстанцію 330, через що місто залишилося без електроенергії.

війна Чернігів електрика енергетика гаряча вода атака російська армія котельня
