10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 12:41

Через атаку безпілотників 51 населений пункт Чернігівщини залишився без світла

27 серпня 2025, 12:41
Фото: Чернігівська ОВА
Внаслідок ворожої атаки безпілотників у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області 51 населений пункт залишився без електропостачання

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Фахівці вже ліквідовують наслідки удару та працюють над відновленням світла.

Критично важливі об'єкти – лікарні, ЦНАП, комунальні підприємства – забезпечуються енергією з альтернативних джерел.

У громаді також розгорнуто 7 пунктів незламності.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку дронами по цивільній інфраструктурі України. Під ударами опинилися об’єкти енергетики та газотранспортної системи у шести областях – на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі.

