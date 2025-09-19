В Умани – более 20 тысяч хасидов: для безопасности прибыли израильские полицейские

Фото: Суспильне Черкассы

По состоянию на утро 19 сентября в Умань приехали более 20 тысяч хасидов для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана

Об этом сообщила исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая, передает RegioNews.

По ее словам, сегодня у паломников начнется шаббат – традиционный еврейский праздничный день, когда запрещено работать и говорить.

Также в Умани заработала новая система уплаты туристического сбора, позволяющая наполнять бюджет города в течение года, а не только на период Рош га-Шана, как раньше.

К обеспечению правопорядка присоединились израильские полицейские, вместе с украинскими коллегами и военнослужащими Нацгвардии патрулируют район проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Иностранные правоохранители прошли инструктаж от заместителя начальника ГУНП в Черкасской области Сергея Коваленко и будут оставаться в Умани до завершения празднований.

Полиция сообщает, что ситуация в городе остается стабильной и контролируемой.

Как известно, на празднование Рош га-Шана в Умани в этом году прогнозируется приезд около 35 тысяч паломников-хасидов. Торжества этого года будут продолжаться с вечера 22 сентября до вечера 24 сентября.

Напомним, с понедельника, 15 сентября, в городе Умань Черкасской области действуют усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана.