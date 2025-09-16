18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
17:06  16 сентября
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16:50  16 сентября
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
16 сентября 2025, 21:29

В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников

16 сентября 2025, 21:29
Читайте також українською мовою
фото: rbc.ua
Читайте також
українською мовою

Заработал тестовый проект быстрой и прозрачной системы уплаты туристического сбора для паломников, посещающих Умань

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное агентство по развитию туризма.

Паломники смогут заблаговременно оплатить туристический сбор через банковский ресурс по ссылке на официальном сайте Уманского городского совета.

Средства будут поступать непосредственно на счет КП "Коммунальщик", определенного налоговым агентом.

Согласно решению Уманского горсовета, иностранные туристы и паломники должны уплатить туристический сбор в размере 5% от минимальной заработной платы, которая сегодня составляет 400 грн в сутки с одного человека, если они проживают в гостиницах, жилых домах, пристройках, усадьбах, квартирах, коттеджах, комнатах или любых.

Напомним, с понедельника, 15 сентября, в городе Умань Черкасской области начали действовать усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана.

Черкасская область Умань паломники турист общество
16 сентября 2025
