В Умані – понад 20 тисяч хасидів: для безпеки прибули ізраїльські поліцейські

Фото: Суспільне Черкаси

Станом на ранок 19 вересня до Умані приїхали понад 20 тисяч хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана

Про це повідомила виконавча директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька, передає RegioNews.

За її словами, сьогодні у паломників розпочнеться шабат – традиційний єврейський святковий день, коли заборонено працювати та говорити.

Також в Умані запрацювала нова система сплати туристичного збору, яка дозволяє наповнювати бюджет міста протягом року, а не лише на період Рош га-Шана, як раніше.

До забезпечення правопорядку приєдналися ізраїльські поліцейські, які разом із українськими колегами та військовослужбовцями Нацгвардії патрулюють район проживання та паломництва брацлавських хасидів.

Іноземні правоохоронці пройшли інструктаж від заступника начальника ГУНП у Черкаській області Сергія Коваленка та залишатимуться в Умані до завершення святкувань.

Поліція повідомляє, що ситуація в місті залишається стабільною та контрольованою.

Як відомо, на святкування Рош га-Шана в Умані цього року прогнозується приїзд приблизно 35 тисяч паломників-хасидів. Цьогорічні урочистості триватимуть з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.

Нагадаємо, з понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області діють посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.