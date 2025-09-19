12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 13:44

В Умані – понад 20 тисяч хасидів: для безпеки прибули ізраїльські поліцейські

19 вересня 2025, 13:44
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Черкаси
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 19 вересня до Умані приїхали понад 20 тисяч хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана

Про це повідомила виконавча директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька, передає RegioNews.

За її словами, сьогодні у паломників розпочнеться шабат – традиційний єврейський святковий день, коли заборонено працювати та говорити.

Також в Умані запрацювала нова система сплати туристичного збору, яка дозволяє наповнювати бюджет міста протягом року, а не лише на період Рош га-Шана, як раніше.

До забезпечення правопорядку приєдналися ізраїльські поліцейські, які разом із українськими колегами та військовослужбовцями Нацгвардії патрулюють район проживання та паломництва брацлавських хасидів.

Іноземні правоохоронці пройшли інструктаж від заступника начальника ГУНП у Черкаській області Сергія Коваленка та залишатимуться в Умані до завершення святкувань.

Поліція повідомляє, що ситуація в місті залишається стабільною та контрольованою.

Як відомо, на святкування Рош га-Шана в Умані цього року прогнозується приїзд приблизно 35 тисяч паломників-хасидів. Цьогорічні урочистості триватимуть з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.

Нагадаємо, з понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області діють посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
безпека поліція Черкаська область Умань Новий рік хасиди Рош га-Шана
Умань готується до приїзду 35 тисяч хасидів: вже прибуло 8 тисяч
17 вересня 2025, 13:40
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Скандал із нерухомістю в США: в Умєрова спростували дані ЦПК
19 вересня 2025, 15:19
Голова Харківської ОВА долучився до форуму "Стратегічні виміри міст-форпостів"
19 вересня 2025, 15:15
Скільки заробляють у держкомпанії члени правління "Укрпошти"
19 вересня 2025, 14:59
Ще більше жителів Харківщини отримають одноразову міжнародну допомогу - ХОВА
19 вересня 2025, 14:55
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії
19 вересня 2025, 14:14
У Харкові чоловік погрожував побити неповнолітнього сина дружини
19 вересня 2025, 13:55
CreditPlus продовжує акцію: "Візьми кредит — отримай бонус на мобільний рахунок у щасливі години"
19 вересня 2025, 13:18
Жінки-фермерки Харківщини отримають фінансову та освітню підтримку: деталі програми
19 вересня 2025, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »