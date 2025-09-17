Умань готовится к приезду 35 тысяч хасидов: уже прибыло 8 тысяч

Фото: ОЕОУ

В Умани готовятся к встрече около 35 тысяч паломников-хасидов на празднование Рош га-Шана в 5786 году

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, передает RegioNews.

Сейчас в город уже прибыло около 8 тысяч паломников. Остальные паломники из разных стран еще направляются в Умань, чтобы посетить могилу рабби Нахмана.

В связи с массовым паломничеством в районе проведения праздничных мероприятий ужесточились меры безопасности. Установлены блокпосты, где каждый паломник проходит проверку на интроскопе.

Празднование Рош га-Шана в этом году приходится на период с вечера 22 сентября до вечера 24 сентября.

Для сравнения, в прошлом году во время Рош га-Шана в Умань приехали около 33,5 тысяч брацлавских хасидов.

Напомним, с понедельника, 15 сентября, в городе Умань Черкасской области действуют усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана.