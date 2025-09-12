Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября

Иллюстративное фото: из открытых источников

С понедельника, 15 сентября, в Умани Черкасской области начнут действовать усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, в городе вводится особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. Алгоритмы контроля аналогичны действовавшим в предыдущие годы во время массовых визитов паломников.

Ограничение въезда транспорта

Запрещен въезд транспортных средств в город Умань по следующим направлениям:

по автодороге М-30 на ул. Деревянка (возле базы ООО "Стандарт Строительный"),

по автодороге М-30 на ул. Ореховую,

из села Родниковка на ул. Павлов.

Усиленный контроль на въездах

С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечиваться движение транспорта на следующих участках:

въезд с автодороги М-30 на ул. Деревянка,

въезд с автодороги М-05 на ул. Объединение,

въезд из села Городецкое (Паланская община) на перекрестке ул. Городецкая – Максима Железняка,

въезд с автодороги М-30 на ул. Михайловскую,

въезд с автодороги М-30 на ул. Вокзальную,

въезд из села Родниковка на ул. Киевскую,

на въезде с автодороги М-05 Киев – Одесса на ул. Освободителей – исключительно для хасидов.

Запреты в зоне паломничества

На территории паломничества будут действовать дополнительные ограничения:

запрещено пронесение, перевозка и продажа алкоголя,

запрещено использование и продажа пиротехнических средств,

нельзя продавать ножи, другие колюще-режущие предметы, пневматическое оружие и имитирующие его игрушки.

Напомним, в сентябре прошлого года в Умань, несмотря на рекомендации воздержаться от поездки в Украину, на празднование Рош га-Шана прибыло более 32 тысяч хасидов.

Справка: Рош ха-Шана – это еврейский Новый год, один из важнейших праздников в иудаизме. В переводе с иврита название означает "голова года".

Праздник отмечается в сентябре.

В Умани Рош ха-Шана ежегодно собирает десятки тысяч брацлавских хасидов со всего мира. Они приезжают в город, чтобы помолиться на могиле цадика Нахмана – одного из духовных лидеров хасидского движения.