Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября
С понедельника, 15 сентября, в Умани Черкасской области начнут действовать усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По его словам, в городе вводится особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. Алгоритмы контроля аналогичны действовавшим в предыдущие годы во время массовых визитов паломников.
Ограничение въезда транспорта
Запрещен въезд транспортных средств в город Умань по следующим направлениям:
- по автодороге М-30 на ул. Деревянка (возле базы ООО "Стандарт Строительный"),
- по автодороге М-30 на ул. Ореховую,
- из села Родниковка на ул. Павлов.
Усиленный контроль на въездах
С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечиваться движение транспорта на следующих участках:
- въезд с автодороги М-30 на ул. Деревянка,
- въезд с автодороги М-05 на ул. Объединение,
- въезд из села Городецкое (Паланская община) на перекрестке ул. Городецкая – Максима Железняка,
- въезд с автодороги М-30 на ул. Михайловскую,
- въезд с автодороги М-30 на ул. Вокзальную,
- въезд из села Родниковка на ул. Киевскую,
- на въезде с автодороги М-05 Киев – Одесса на ул. Освободителей – исключительно для хасидов.
Запреты в зоне паломничества
На территории паломничества будут действовать дополнительные ограничения:
- запрещено пронесение, перевозка и продажа алкоголя,
- запрещено использование и продажа пиротехнических средств,
- нельзя продавать ножи, другие колюще-режущие предметы, пневматическое оружие и имитирующие его игрушки.
Напомним, в сентябре прошлого года в Умань, несмотря на рекомендации воздержаться от поездки в Украину, на празднование Рош га-Шана прибыло более 32 тысяч хасидов.
Справка: Рош ха-Шана – это еврейский Новый год, один из важнейших праздников в иудаизме. В переводе с иврита название означает "голова года".
Праздник отмечается в сентябре.
В Умани Рош ха-Шана ежегодно собирает десятки тысяч брацлавских хасидов со всего мира. Они приезжают в город, чтобы помолиться на могиле цадика Нахмана – одного из духовных лидеров хасидского движения.