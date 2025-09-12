19:12  12 сентября
12 сентября 2025, 20:46

Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября

12 сентября 2025, 20:46
Иллюстративное фото: из открытых источников
С понедельника, 15 сентября, в Умани Черкасской области начнут действовать усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, в городе вводится особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. Алгоритмы контроля аналогичны действовавшим в предыдущие годы во время массовых визитов паломников.

Ограничение въезда транспорта

Запрещен въезд транспортных средств в город Умань по следующим направлениям:

  • по автодороге М-30 на ул. Деревянка (возле базы ООО "Стандарт Строительный"),
  • по автодороге М-30 на ул. Ореховую,
  • из села Родниковка на ул. Павлов.

Усиленный контроль на въездах

С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечиваться движение транспорта на следующих участках:

  • въезд с автодороги М-30 на ул. Деревянка,
  • въезд с автодороги М-05 на ул. Объединение,
  • въезд из села Городецкое (Паланская община) на перекрестке ул. Городецкая – Максима Железняка,
  • въезд с автодороги М-30 на ул. Михайловскую,
  • въезд с автодороги М-30 на ул. Вокзальную,
  • въезд из села Родниковка на ул. Киевскую,
  • на въезде с автодороги М-05 Киев – Одесса на ул. Освободителей – исключительно для хасидов.

Запреты в зоне паломничества

На территории паломничества будут действовать дополнительные ограничения:

  • запрещено пронесение, перевозка и продажа алкоголя,
  • запрещено использование и продажа пиротехнических средств,
  • нельзя продавать ножи, другие колюще-режущие предметы, пневматическое оружие и имитирующие его игрушки.

Напомним, в сентябре прошлого года в Умань, несмотря на рекомендации воздержаться от поездки в Украину, на празднование Рош га-Шана прибыло более 32 тысяч хасидов.

Справка: Рош ха-Шана – это еврейский Новый год, один из важнейших праздников в иудаизме. В переводе с иврита название означает "голова года".

Праздник отмечается в сентябре.

В Умани Рош ха-Шана ежегодно собирает десятки тысяч брацлавских хасидов со всего мира. Они приезжают в город, чтобы помолиться на могиле цадика Нахмана – одного из духовных лидеров хасидского движения.

