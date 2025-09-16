Фото: Национальная полиция Украины

Полиция задержала женщину после инцидента, во время которого мужчина получил ножевое ранение в квартире на улице Атаманюка

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

В Сумах правоохранители задержали женщину, подозреваемую в нанесении тяжкого телесного повреждения своему сожителю. Инцидент произошел в квартире на улице Атаманюка, куда выехала следственно-оперативная группа после полученного сообщения о раненом мужчине.

Полиция изъяла вещественные доказательства, среди них нож

Согласно данным полиции, 27-летняя женщина вместе с 28-летним сожителем распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, во время которой женщина нанесла мужчине удар ножом в шею. Пострадавшего с колото-резаным ранением доставили в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы.

На месте происшествия следователи провели необходимые действия и изъяли доказательства, включая кухонный нож и другие вещи, которые могут иметь значение для расследования. Женщину задержали в процессуальном порядке.

В настоящее время ей объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение. Следствие продолжается, а правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта.

