Разбой и нападение на полицейского на Житомирщине: нападающему грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Национальная полиция

В Звягеле Житомирской области следователи завершили досудебное расследование по делу о разбойном нападении, во время которого пострадал сотрудник патрульной службы. Инцидент произошел в начале июня в районном центре

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

36-летний местный житель разговаривал по телефону на улице, когда к нему подошел 25-летний житель Киевщины, который угрожал ножом и заставил отдать мобильный телефон. Нападавший скрылся, однако правоохранители оперативно разыскали его.

Во время задержания мужчина ударил рукояткой нож по патрульному лицу. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Ему инкриминируют разбой, насилие в отношении правоохранителя и незаконное обращение с оружием.

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

По действующему законодательству нападающему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в июне в городе Звягель Житомирской области произошло дерзкое разбойное нападение. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у прохожего мобильный телефон. Во время задержания он еще и нанес телесные повреждения полицейскому.