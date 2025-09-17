В Умані 39-річний чоловік намагався ножем вбити 18-річного колегу

Фото: Національна поліція

В Умані, що в Черкаській області, поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити свого колегу. Правопорушнику вже оголосили підозру у спробі скоєння вбивства

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у ніч на 10 вересня. Поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який, перебуваючи у неприязних стосунках зі своїм колегою, напав на нього мисливським ножем.

За даними слідства, ображений колега дочекався, коли 18-річний хлопець заснув, і вдарив його в шию.

Постраждалого вчасно виявив працівник підприємства, який викликав медиків та правоохоронців. Життя юнака вдалося врятувати, він наразі перебуває у лікарні.

Правоохоронці провели ряд оперативних заходів і затримали нападника. Йому повідомили про підозру.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

