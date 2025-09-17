08:15  17 вересня
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
08:09  17 вересня
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
00:17  17 вересня
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 10:38

В Умані 39-річний чоловік намагався ножем вбити 18-річного колегу

17 вересня 2025, 10:38
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Умані, що в Черкаській області, поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити свого колегу. Правопорушнику вже оголосили підозру у спробі скоєння вбивства

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у ніч на 10 вересня. Поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який, перебуваючи у неприязних стосунках зі своїм колегою, напав на нього мисливським ножем.

За даними слідства, ображений колега дочекався, коли 18-річний хлопець заснув, і вдарив його в шию.

Постраждалого вчасно виявив працівник підприємства, який викликав медиків та правоохоронців. Життя юнака вдалося врятувати, він наразі перебуває у лікарні.

Правоохоронці провели ряд оперативних заходів і затримали нападника. Йому повідомили про підозру.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали чоловіка, який вбив батька. Літній чоловік помер від щонайменше десяти ударів ножем. За даними правоохоронців, 51-річний чоловік 10 років перебуває на обліку у лікаря-психіатра.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область Умань напад ніж ножове поранення підприємство
Розбій і напад на поліцейського на Житомирщині: нападнику загрожує до 15 років ув'язнення
17 вересня 2025, 09:44
У Сумах жінка вдарила співмешканця ножем у шию під час сварки
16 вересня 2025, 14:59
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 08:20
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Від мрії до бізнесу: як грант допоміг харків'янці створити власний бренд сумок
17 вересня 2025, 12:32
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
17 вересня 2025, 12:24
Росіяни атакували пожежну частину на Донеччині: рятувальники не постраждали
17 вересня 2025, 11:57
Херсонщина під ударом: чотири дрони РФ знищили житловий будинок
17 вересня 2025, 11:39
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 11:35
Чи вірять українці в перемогу - свіже опитування КМІС
17 вересня 2025, 11:25
На Харківщині запрацював перший Центр безпеки громади
17 вересня 2025, 11:07
Благодійні внески у школи: що потрібно знати батькам – освітній омбудсмен
17 вересня 2025, 10:56
Нічна атака дронами на Черкащині: рятувальники загасили пожежу
17 вересня 2025, 10:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »