Фото: Нацполиция

В Ровенской области задержали мужчину, который убил отца. Пожилой мужчина умер от по меньшей мере десяти ударов ножом

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 51-летний мужчина 10 лет состоит на учете у врача-психиатра. 12 сентября он нанес удары по голове и телу 77-летней матери и вытолкнул ее на улицу. Когда он вернулся, по меньшей мере десять раз ударил 81-летнего отца ножом. Пожилой мужчина тогда лежал на кровати.

77-летняя пострадавшая сказала об этом 55-летней дочери, а та обратилась в полицию. Злоумышленник задержан, он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

