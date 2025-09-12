19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 17:40

В Ровенской области мужчина избил мать и убил отца

12 сентября 2025, 17:40
Фото: Нацполиция
В Ровенской области задержали мужчину, который убил отца. Пожилой мужчина умер от по меньшей мере десяти ударов ножом

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 51-летний мужчина 10 лет состоит на учете у врача-психиатра. 12 сентября он нанес удары по голове и телу 77-летней матери и вытолкнул ее на улицу. Когда он вернулся, по меньшей мере десять раз ударил 81-летнего отца ножом. Пожилой мужчина тогда лежал на кровати.

77-летняя пострадавшая сказала об этом 55-летней дочери, а та обратилась в полицию. Злоумышленник задержан, он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, доведшего до самоубийства 18-летнего парня. Фигурант угрожал парню из-за того, что тот встречался с его несовершеннолетней падчерицей.

