16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 12:45

В Киеве мужчина обманул военного на крупную сумму: обещал автомобиль

27 октября 2025, 12:45
Фото: Нацполиция
36-летний житель Киевщины получил подозрение по факту мошеннического завладения деньгами военнослужащего. Теперь ему может грозить заключение

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.

Военный обратился к мужчине, который обещал ему пригнать для нужд воинской части автомобиль из-за границы. Машина была необходима для выполнения задач в зоне боевых действий. Они сошлись на сумме 4 800 долларов США.

Поскольку покупатель в то время нес службу вдали от Киева, деньги за автомобиль передал его брат. Однако обещанный автомобиль никто так и не получил. Подозреваемый все время говорил, что машина якобы вот-вот будет в Украине. Впоследствии он обещал вернуть деньги, после чего вообще перестал выходить на связь.

Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллионов гривен.

аферист прокуратура Киев
27 октября 2025
