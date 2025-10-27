Фото: Нацполиция

36-летний житель Киевщины получил подозрение по факту мошеннического завладения деньгами военнослужащего. Теперь ему может грозить заключение

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.

Военный обратился к мужчине, который обещал ему пригнать для нужд воинской части автомобиль из-за границы. Машина была необходима для выполнения задач в зоне боевых действий. Они сошлись на сумме 4 800 долларов США.

Поскольку покупатель в то время нес службу вдали от Киева, деньги за автомобиль передал его брат. Однако обещанный автомобиль никто так и не получил. Подозреваемый все время говорил, что машина якобы вот-вот будет в Украине. Впоследствии он обещал вернуть деньги, после чего вообще перестал выходить на связь.

Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

