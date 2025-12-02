Фото: Нацполиция

25-летний аферист собирал донаты от доверчивых граждан. Деньги якобы должны были пойти на его лечение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Мошенник просил людей в социальных сетях денег якобы на лечение и другие неотложные нужды. Кроме того, когда он был в одном из медицинских учреждений, он использовал номер телефона пожилого пациента и украл с его карт 10 тысяч гривен.

Что касается донатов, то злоумышленник присвоил более 70 тысяч гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении. Досудебное следствие продолжается. Подозреваемый – под стражей.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.