28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
28 ноября 2025, 16:40

В Закарпатье группа подростков обокрала терминал

28 ноября 2025, 16:40
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел в селе Буштыно. Там произошла кража денег из одного из терминалов. Оказалось, что за этим стоят подростки

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что к краже причастны три подростка в возрасте 15, 14 и 13 лет. Их быстро разыскали. Во время допроса они признались, что ночью с помощью строительных инструментов они повредили корпус терминала, демонтировали его крышку и получили кассету купюроприемника.

Подростки украли около 22 тысяч гривен. Эти деньги они потратили.

"По факту кражи, совершенной в условиях военного положения следователи полиции Тячева, при процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры, сообщили несовершеннолетним фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по делу продолжается. Для работы с семьями к делу сообщили полицейские", - сообщили полицейские.

Напомним, ранее в Киевской области задержали 18-летнего юношу, который избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе.

подростки полиция кража Закарпатье
