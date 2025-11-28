Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в селе Буштыно. Там произошла кража денег из одного из терминалов. Оказалось, что за этим стоят подростки

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что к краже причастны три подростка в возрасте 15, 14 и 13 лет. Их быстро разыскали. Во время допроса они признались, что ночью с помощью строительных инструментов они повредили корпус терминала, демонтировали его крышку и получили кассету купюроприемника.

Подростки украли около 22 тысяч гривен. Эти деньги они потратили.

"По факту кражи, совершенной в условиях военного положения следователи полиции Тячева, при процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры, сообщили несовершеннолетним фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по делу продолжается. Для работы с семьями к делу сообщили полицейские", - сообщили полицейские.

