Фото: Нацполіція

На Буковині лише за добу сталось три випадки шахрайства. Загалом аферисти вкрали в людей понад 71 тисячу гривень

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся 65-річний житель Чернівців. Йому зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він під приводом розблокування картки дізнався персональні дані пенсіонера. Після цього з рахунку потерпілого зникло понад 24 тисячі гривень.

Також жертвою шахраїв стала 27-річна жителька села Верхні Петрівці. Вона хотіла купити дитячий квадроцикл в інтернеті. Жінка перерахувала аферистам майже 17 тисяч гривень передоплати, але так і не отримала товар.

Також постраждав від шахраїв 39-річний житель села Шипинці. Чоловік знайшов в інтернеті оголошення про оформлення грошової допомоги. Він перейшов за фішинговим посиланням та ввів конфіденційну банківську інформацію. Згодом аферисти зняли з його картки понад 30 тисяч гривень.

"За вказаними фактами співробітники поліції Чернівецької області розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.