В Киеве задержали дельца, который "помогал" тем, кто хочет перерегистрировать авто без очереди

Фото: Нацполиция

В столице задержали дельца, который говорил, что якобы имеет тесные связи с должностными лицами территориальных сервисных центров столицы. Он предлагал "услуги", за которые теперь может сесть за решетку

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

42-летний житель столицы искал клиентов среди знакомых. Он говорил им, что у него тесные связи с должностными лицами территориальных сервисных центров столицы, и на этом пытался заработать.

Дело в том, что количество свободных талонов в территориальные сервисные центры ограничено. Поэтому делец за денежное вознаграждение (3 тысячи гривен) предлагал дистанционно договориться о перерегистрации автомобиля в обход общепринятой процедуры.

"Следователи задержали нарушителя на территории сервисного центра, где он получил оговоренную сумму средств от заказчика. Подозреваемому грозит до 8 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.