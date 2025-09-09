Авто вылетело в кювет: на Буковине водителя будут судить за аварию
На Буковине будут судить водителя по ДТП с потерпевшей. В ближайшие годы он может провести за решеткой
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
Авария произошла 20 мая этого года. Правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
По данным следствия, 34-летний водитель Hyundai i30 по невнимательности к дорожной обстановке допустил съезд транспортного средства в кювет. В результате аварии 41-летняя пассажирка получила травмы средней тяжести.
Напомним, ранее в Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan. От полученных травм два человека погибли на месте.
Жесткое ДТП в Днепре: авто вылетело на обочину, опрокинулось и придавило пешехода - пострадали несовершеннолетниеВсе новости »
09 сентября 2025, 14:45На Ровенщине в ДТП погиб мотоциклист, двое пешеходов травмированы
09 сентября 2025, 13:29На Львовщине автомобиль вылетел с дороги: есть пострадавший
09 сентября 2025, 09:39
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Прикарпатье водитель сбил 12-летнего мальчика с самокатом
09 сентября 2025, 19:45В Раде возобновляют прямые трансляции пленарных заседаний
09 сентября 2025, 19:40В Киеве задержан 60-летний мужчина, который грабил и насиловал женщин на кладбище
09 сентября 2025, 19:35В Киевской области мужчина убил собственного отца
09 сентября 2025, 19:25Пограничники за 4 дня уничтожили 2 российских комплекса "Ураган" в Донецкой области
09 сентября 2025, 19:15В Закарпатье разоблачили депутата облсовета, который прикрывал "черных лесорубов"
09 сентября 2025, 18:57Боевая медикиня из Киева уже три года спасает жизнь на Запорожском направлении
09 сентября 2025, 18:56Зеленский отреагировал на удар россиян по Яровой
09 сентября 2025, 18:49Профессиональное обучение, гранты и трудоустройство: как поддерживают ветеранов на Харьковщине
09 сентября 2025, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все блоги »