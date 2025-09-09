Фото: Нацполиция

На Буковине будут судить водителя по ДТП с потерпевшей. В ближайшие годы он может провести за решеткой

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Авария произошла 20 мая этого года. Правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

По данным следствия, 34-летний водитель Hyundai i30 по невнимательности к дорожной обстановке допустил съезд транспортного средства в кювет. В результате аварии 41-летняя пассажирка получила травмы средней тяжести.

