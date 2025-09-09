Фото: Нацполіція

На Буковині будуть судити водія за ДТП з потерпілою. Найближчі роки він може провести за ґратами

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Аварія сталась 20 травня цього року. Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду. Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

За даними слідства, 34-річний водій Hyundai i30 через неуважність до дорожної обстановки допустив з’їзд транспортного засобу в кювет. Внаслідок аварії 41-річна пасажирка отримала травми середньої тяжкості.

