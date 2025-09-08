08:16  08 сентября
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
16:59  07 сентября
В Одесской области 22-летняя водитель совершила ДТП, в котором погибли двое детей
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2025, 07:15

В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших

08 сентября 2025, 07:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 7 сентября, на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей – Audi и Nissan

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительным данным, 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan.

В результате столкновения Audi загорелся. Водитель и 45-летний пассажир этого автомобиля погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Nissan в возрасте 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, находившийся неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Напомним, в Одесской области 22-летняя водитель совершила ДТП, в котором погибли двое детей. Женщина не справилась с управлением и уехала с дороги. Легковушка въехала в придорожное дерево и опрокинулась.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Дарницкий район ДТП ПДД погибшие полиция встречная полоса
Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, пострадали пассажиры авто
06 сентября 2025, 11:50
В Николаеве судили водителя маршрутки за смертельное ДТП: какую меру пресечения избрали
05 сентября 2025, 16:20
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
05 сентября 2025, 13:00
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В квартире подозреваемого в убийстве Парубия обнаружили боеприпасы и коллекцию советских наград
08 сентября 2025, 09:09
РФ запустила более 140 ударных БПЛА по Украине: как отработала ПВО
08 сентября 2025, 08:49
Россия атаковала объект тепловой генерации на Киевщине: продолжается ликвидация последствий
08 сентября 2025, 08:30
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
08 сентября 2025, 08:16
В Киеве из-под завалов девятиэтажки достали тело погибшего мужчины
08 сентября 2025, 07:50
Появились фото поврежденного моста в Кременчуге после атаки россиян
08 сентября 2025, 07:33
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены дома и ранены мирные жители
08 сентября 2025, 07:01
Украинский производитель дронов инвестирует в британское производство
07 сентября 2025, 18:48
Россия изменила тактику ударов по Украине
07 сентября 2025, 17:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »