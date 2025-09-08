В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших

Фото: Национальная полиция

В воскресенье, 7 сентября, на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей – Audi и Nissan

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительным данным, 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan.

В результате столкновения Audi загорелся. Водитель и 45-летний пассажир этого автомобиля погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Nissan в возрасте 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, находившийся неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Напомним, в Одесской области 22-летняя водитель совершила ДТП, в котором погибли двое детей. Женщина не справилась с управлением и уехала с дороги. Легковушка въехала в придорожное дерево и опрокинулась.