Фото: ГСЧС

В Днепре произошла авария на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульяновской. В результате аварии пострадали несовершеннолетние

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По данным спасателей, произошло столкновение трех легковых автомобилей "Mini Cooper", "FIAT" и "Daewoo Lanos". В результате ДТП 15-летняя пассажирка "FIAT" и 17-летний пешеход пострадали. Их госпитализировали медики.

Спасатели предотвратили пожар. Причины аварии будут устанавливать правоохранители.

