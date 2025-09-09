Жесткое ДТП в Днепре: авто вылетело на обочину, опрокинулось и придавило пешехода - пострадали несовершеннолетние
В Днепре произошла авария на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульяновской. В результате аварии пострадали несовершеннолетние
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
По данным спасателей, произошло столкновение трех легковых автомобилей "Mini Cooper", "FIAT" и "Daewoo Lanos". В результате ДТП 15-летняя пассажирка "FIAT" и 17-летний пешеход пострадали. Их госпитализировали медики.
Спасатели предотвратили пожар. Причины аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее в Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan. От полученных травм два человека погибли на месте.
