12:55  09 сентября
В Днепре водитель машрутки унизил военного: в сети появилось видео скандала
11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
09 сентября 2025, 14:45

Жесткое ДТП в Днепре: авто вылетело на обочину, опрокинулось и придавило пешехода - пострадали несовершеннолетние

09 сентября 2025, 14:45
Фото: ГСЧС
В Днепре произошла авария на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульяновской. В результате аварии пострадали несовершеннолетние

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По данным спасателей, произошло столкновение трех легковых автомобилей "Mini Cooper", "FIAT" и "Daewoo Lanos". В результате ДТП 15-летняя пассажирка "FIAT" и 17-летний пешеход пострадали. Их госпитализировали медики.

Спасатели предотвратили пожар. Причины аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan. От полученных травм два человека погибли на месте.

