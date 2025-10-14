Фото: иллюстративное

В Киеве несколько районов остались без света из-за перегрузки сетей, специалисты работают над возобновлением энергоснабжения

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Из-за перегрузки электросетей в столице частично выключили свет. Проблемы затронули Голосеевский, Шевченковский и Печерский районы Киева. Согласно предварительным данным, сбой произошел на одном из энергообъектов города, что повлекло за собой перебои в поставках электроэнергии.

Незначительные перебои ощутили и пассажиры метрополитена. На станции "Театральная" зафиксировано кратковременное отключение света, однако станции быстро вернулись в обычный режим работы. Все линии метро функционируют без перебоев, отмечают в транспортных службах.

По распоряжению Укрэнерго в Броварском и Бориспольском районах Киевской области, а также в Обуховском районе применили экстренные отключения электроэнергии. Это позволило снизить нагрузку на сети и стабилизировать работу энергосистемы.

Специалисты продолжают работать над возобновлением энергоснабжения в столице. Жителям временно оставшихся без света районов советуют соблюдать стандартные меры безопасности во время перебоев с электроснабжением.

