21:10  14 октября
В Одессе люди митингуют против Труханова
20:45  14 октября
В трех районах Киева частично исчез свет: что известно о причинах перебоев
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 20:45

В трех районах Киева частично исчез свет: что известно о причинах перебоев

14 октября 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Киеве несколько районов остались без света из-за перегрузки сетей, специалисты работают над возобновлением энергоснабжения

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Из-за перегрузки электросетей в столице частично выключили свет. Проблемы затронули Голосеевский, Шевченковский и Печерский районы Киева. Согласно предварительным данным, сбой произошел на одном из энергообъектов города, что повлекло за собой перебои в поставках электроэнергии.

Незначительные перебои ощутили и пассажиры метрополитена. На станции "Театральная" зафиксировано кратковременное отключение света, однако станции быстро вернулись в обычный режим работы. Все линии метро функционируют без перебоев, отмечают в транспортных службах.

По распоряжению Укрэнерго в Броварском и Бориспольском районах Киевской области, а также в Обуховском районе применили экстренные отключения электроэнергии. Это позволило снизить нагрузку на сети и стабилизировать работу энергосистемы.

Специалисты продолжают работать над возобновлением энергоснабжения в столице. Жителям временно оставшихся без света районов советуют соблюдать стандартные меры безопасности во время перебоев с электроснабжением.

Ранее сообщалось, в Киеве завершили строительство первого противорадиационного укрытия для детей. Теперь оно готово принимать учеников на Оболони, а расходы на проект превысили 47 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
метро Киев электричество Укрэнерго свет энергокомпания
В сети показали ужасные условия в распределительном центре ТЦК в Киеве, куда доставляют мобилизованных
14 октября 2025, 14:12
В Киеве неизвестные избили военного: полиция говорит об инсценировке
14 октября 2025, 10:29
ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области
13 октября 2025, 20:31
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
14 октября 2025, 22:05
В Киеве установят полтысячи мобильных укрытий
14 октября 2025, 21:49
В Киевском ТЦК отреагировали на сообщения о плохих условиях в распределительном центре для мобилизованных
14 октября 2025, 21:33
В Днепропетровской области 32-летний мужчина украл 6 тыс. грн из ящика для пожертвований в храме
14 октября 2025, 21:13
В Одессе люди митингуют против Труханова
14 октября 2025, 21:10
Внесудебные расправы и вакханалия: как обнуляют украинское право
14 октября 2025, 20:47
В Винницкой области раскрыли резонансное убийство 2022 года: задержан подозреваемый
14 октября 2025, 20:20
В Мукачево прибыл эвакуационный поезд из Днепропетровщины: 9 детей среди пассажиров
14 октября 2025, 20:01
13 килограммов "товара": в Житомирской области задержали нарко-курьера
14 октября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »