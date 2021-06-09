В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло

В Офисе президента готовят замены некоторым руководителям областей. И, похоже, на Банковой несколько изменили концептуальные подходы к управлению регионами

В Офисе президента готовят замены некоторым руководителям областей. И, похоже, на Банковой несколько изменили концептуальные подходы к управлению регионами

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко на днях анонсировал увольнение ряда руководителей областей. Чиновник не назвал конкретные фамилии, однако дал понять, что кадровая политика действительно меняется. И теперь, дескать, будут подбирать глав регионов не из числа представителей бизнеса, а из тех, кто уже имеет опыт государственной службы и участия в политических процессах. Плюс, как добавил Тимошенко, более внимательно Банковая будет прислушиваться сейчас в кадровых вопросах к местным элитам, в первую очередь, к мэрам и местным нардепам.

Похожие мысли прозвучали и на первом заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте, который вчера, 8 июня, состоялся в Днепре при личном участии Владимира Зеленского.

Фото: president.gov.ua

Кстати, председателем этой Палаты регионов был избран глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, а его заместителями - председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева и руководитель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. То есть, как минимум, двое президентских наместников в областях – Гриневецкий и Осачук – пока застрахованы от увольнения со своих должностей.

А вот относительно того, какие регионы вскоре претерпят замену своих руководителей, есть несколько версий. В списке на первом месте называют Киевщину, где недавно изменились политические расклады в областном совете. А также Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Луганщину, Ровенщину и Волынь. В этих областях имеют место как открытые, так и скрытые конфликты назначенцев Зеленского с локальными лидерами. Поэтому для улаживания противостояний Банковой нужно находить какие-то новые политические конструкции.

Москаленко против Володина

Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин руководит регионом уже больше года, а до этого занимал должность заместителя главы ОГА. Вопрос по нему возник после того, как в Киевском облсовете произошла своеобразная революция, когда должности областного спикера был лишен Александр Скляров, который был первым заместителем Володина в ОГА, а до того они вместе работали в команде у бывшего главы Киевщины, а ныне министра развития громад и территорий Алексея Чернышева. Итак, Скляров и Володин – не чужие друг другу люди, давно работающие вместе и имеющие общие интересы.

После осенних выборов-2020 Скляров выбрал для себя должность председателя облсовета, которая ему досталась в рамках созданной коалиции "Слуги народа", "Батьківщини" и ОПЗЖ. Как писал RegioNews, вдохновителем той коалиции был нардеп Александр Дубинский, которому удалось в рамках коалициады отодвинуть от руководства областью Ярослава Москаленко –нардепа прошлых созывов, который считает столичную область своей вотчиной. Впрочем, после того, как Дубинский попал под американские санкции и был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", баланс сил несколько изменился. И Москаленко удалось отыграть ситуацию с коалицией. Вместо "Батьківщини" и ОПЗЖ в партнеры к "слугам" теперь попали "ЄС" и "За майбутнє", находящиеся под влиянием Москаленко.

Итак, Склярова лишили должности, его место заняла компромиссная Наталья Гунько, и с того момента начался отсчет оставшихся Володину дней на посту главы ОГА. Ведь он является явно неудобным партнером ни для нового лидера областной организации "СН", нардепа Андрея Мотовиловца, руководимого тем же самым замглавы ОП Кириллом Тимошенко, ни для также упомянутого выше Ярослава Москаленко. А именно эти люди сейчас задают тон региональной политике в отношении столичного региона.

А вот о следующем главе области пока говорить рано. По крайней мере, в публичном пространстве ни одно имя не обсуждается. Однако наиболее ожидаемым является назначение на эту должность человека с орбиты того самого Москаленко, который будет согласован с Тимошенко.

Бухарєв против Хомы

Похожая "революция" произошла и в Сумском облсовете. Там также на ключевые позиции вышли "порошенковцы". Вследствие устранения от руля еще одного подсанкционного нардепа Андрея Деркача им удалось получить должность замглавы совета для Валерия Исмаилова и главы бюджетной комиссии - для нардепа прошлого созыва от "Народного фронта" и руководителя избирательной кампании Порошенко в области Олега Медуницы.

Этот "гешефт" усилил в области позиции еще одного парламентария в недавнем прошлом и бывшего заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева, чья звезда закатилась вскоре после его назначения в команду Ивана Баканова. Это была довольно скандальная история со взаимными обвинениями руководителя СБУ и его заместителя. Которая, впрочем, не отменила факта нахождения большинства сумских "зеленых" нардепов в орбите влияния Бухарева. Поэтому бывший спецслужбист не смирился с потерей влияния на столичном уровне и пытается отыграть ситуацию на уровне региональном.

Однако определенные сложности у Бухарева возникли с Василием Хомой, который не слишком спешит "лечь" под отставного генерал-полковника. И определенным публичным всплеском недовольства был скандал с опубликованной перепиской нардепа Татьяны Рябухи с другим народным избранником от "СН" Михаилом Ананченко, где главу ОГА Хому вспоминают в довольно неприятном нецензурном контексте. Комментируя эту ситуацию, руководитель области не исключил, что вопрос его отставки может стоять на уровне главы государства. "Ну, смотрите, решение принимает президент. Я приму любое его решение", - сказал Хома сумским журналистам.

С другой стороны, сведущие с сумской ситуацией наблюдатели не слишком склонны переоценивать влияние Бухарева после утраты им доверительного отношения со стороны Зеленского. Однако напряжение между руководителем ОГА и нардепами-"слугами" от Сумщины, каким бы несущественным ни было их влияние на решение Банковой, все же может стать аргументом не в пользу главы региона.

Атрошенко против Коваленко

Конфликт между нардепом и лидером "слуг" Черниговщины Павлом Халимоном, который имеет поддержку в лице мэра Чернигова Владислава Атрошенко с председателем Черниговской ОГА Анной Коваленко тянется столько, сколько она находится в должности – с конца прошлого года. Потому что Коваленко не была желанной главой обладминистрации ни для Атрошенко, ни для Халимона. Черниговский градоначальник, который после местных выборов-2020 расширил свое влияние на всю область, нашел общий язык с Халимоном и руководимой им фракцией в облсовете.

И хоть избранная в результате коалициады руководительница областного совета Елена Дмитренко формально принадлежит к фракции "СН", она довольно чутко относится к пожеланиям городского головы. Но, пытаясь поставить своего председателя облсовета, Коваленко вмешалась в чужие интересы. И это вызвало определенный политический кризис регионального масштаба.

Этот замороженный кризис, по сути, продолжается до настоящего времени: Коваленко не удалось достичь поставленной цели, однако и у местных деятелей не получилось сбить ее с руководящей позиции и добиться назначения более удобного главы области. Вероятным фактором выносливости Анны Коваленко на посту является ее муж - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак. Последний является одним из ключевых членов команды Зеленского, поэтому его жену до сих пор не трогали.

Впрочем, зависшая ситуация требует хотя бы какого-то разрешения. И таким решением на сегодняшний день вполне может быть отставка Коваленко. Но, скорее всего, – с последующим трудоустройством на какую-то престижную должность поближе к столице, чтобы такое действие кадровой метлы президента выглядело не как понижение, а как повышение.

"Слуги" против Тимчук

Сложная ситуация со взаимопониманием возникла и у главы Харьковской области Айны Тимчук: депутаты областного совета от "Слуги народа" жалуются, что она совершенно не прислушивается к их пожеланиям, ведет непонятную кадровую политику и, в конце концов, недавно дерзко уволила с должности свою первую заместительницу и на тот момент лидера "зеленой" областной фракции Татьяну Егорову-Луценко. Харьковские "слуги" восприняли последний факт как объявление войны. К боевым действиям подключились и нардепы, которые начали поднимать вопрос соответствия Тимчук занимаемой должности уже на киевском уровне.

Так, раскачивать ситуацию взялись депутаты Ирина Верещук, Юрий Здебский, Александр Литвинов и Александр Качура. Каждый из них высказался относительно раскольнических действий Тимчук и предложил рассмотреть вопрос на политическом совете правящей партии. В общем, это еще не явно критические факторы для председателя Харьковской ОГА, которую с первого дня ее назначения считали "транзитным губернатором", который будет находиться в области недолго. Однако коалиция из нескольких нардепов, которые объединились против главы Харьковщины, свидетельствует о существовании силы внутри президентской команды, которая ведет мощное наступление на нее.

"Топят" против Тимчук и другие харьковские центры влияния. В частности, группа Игоря Райнина - бывшего главы президентской администрации Петра Порошенко, который сейчас возглавляет харьковскую областную ячейку ОПЗЖ. Впрочем, можно предположить, что до выборов харьковского городского головы, которые состоятся осенью этого года, Айна Тимчук досидит. А дальше будущее этой прямой креатуры замглавы ОП Тимошенко будет зависеть от результатов гонки – если харьковчане выберут нужного Банковой Игоря Терехова, то это будет подано президенту как свидетельство эффективности именно Тимчук.

Хозяйство против Гайдая

Шлейф, который тянется за главой Луганской военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем, а также его исключительная неэффективность на своем посту, заставили Банковую, по нашей информации, наконец, пересмотреть это кадровое решение.

За полтора года на посту Гайдаю не удалось продемонстрировать конструктивную работу ни в налаживании коммуникации с местными элитами, ни в хозяйственной работе. Даже в озаренном денежным дождем "Большом строительстве" Луганщина пасет задних. Так что кресло под главой прифронтовой области шатается уже давно, и спасала его от отставки, как поговаривают, исключительно привязанность к нему главы Офиса президента Андрея Ермака. Однако любая привязанность всегда имеет свои границы.

Облсовет против Коваля

Виталий Коваль возглавляет Ровенщину уже почти два года - в сентябре должна отмечаться вторая годовщина. Он - один из немногих президентских наместников, кто был в первом призыве и до сих пор остается на посту. Однако есть определенные признаки того, что нынешнее лето председатель ОГА в этом качестве может и не пережить.

У Коваля сильно затянулась ситуация с налаживанием диалога с Ровенским облсоветом, где главную роль сейчас играет "Європейська солідарність". Вообще, прошлогодние выборы стали для председателя ОГА неудачным моментом. Ведь Коваль проиграл пост мэра Ровно, а затем и областную коалициаду главным оппонентам "Слуги народа": ровенским градоначальником стал кандидат от "ЄС" Александр Третьяк, а председателем Ровенского облсовета - также "порошенковец" Сергей Кондрачук, который сразу пошел в открытую конфронтацию с главой Ровенщины, рассчитывая выразить ему недоверие.

И хотя из-за шаткости коалиции это недоверие до сих пор не выразили, однако Ковалю никак не удается переломить ситуацию в свою пользу и добиться лояльности совета. Зато противостояние между ветвями власти тормозит решение актуальных вопросов – в частности, относительно атикоронавирусных мер. И в Киеве, похоже, уже устали ждать эффективности от своего ровенского руководителя.

Палица против Погуляйко

В рейтинга RegioNews глав ОГА, назначенных Владимиром Зеленским с начала его президентской каденции, председатель Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко получил 4 балла из 25-ти возможных и занял 43 место среди 47 участников. И первый год своей каденции назначенный в декабре 2019 года Погуляйко проработал исключительно на заряде президентского рейтинга. Поэтому местные элиты хоть и пытались, но не смогли добиться его скорой отставки.

Серьезные же проблемы у Погуляйко начались после местных выборов-2020, когда в Волынском облсовете друзей у руководителя области также практически не оказалось. И даже местные и парламентские "слуги" были критически настроены в отношении главы Волыни. Поэтому новый созыв облсовета во время буквально одного из первых своих заседаний в декабре выразил недоверие главе ОГА, признав его работу неудовлетворительной. Среди конкретных претензий - постоянное невыполнение бюджета области, ряд коррупционных скандалов, в том числе и связанных с президентской программой "Большое строительство", за которое ответственный лично перед Зеленским уже несколько раз упомянутый выше замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Как известно, Волынь считается вотчиной нардепа Игоря Палицы, чья депутатская группа "За майбутнє" сейчас достаточно эффективно поддерживает президентские законодательные инициативы в Верховной Раде. А на Волыни этот близкий к олигарху Игорю Коломойскому нардеп контролирует достаточно устойчивое большинство как в Волынском облсовете, так и в Луцком горсовете, где уже полгода как мэром города работает еще один "замайбутновец" Игорь Полищук. И все идет к тому, что слабый аппаратно Погуляйко вскоре таки станет жертвой кадрового размена между Банковой и дуэтом Палица - Коломойский.

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