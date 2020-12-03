Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Киевский облсовет

Областной совет столичного региона получил безоговорочное первенство по скандальности среди всех других советов в Украине, избранных 25 октября. Ведь здесь на почве борьбы за кресло главы уже состоялись и протестные демарши фракций, и силовые столкновения депутатов с принудительным тестированием на COVID-19, и даже противоестественное единение идеологически чуждых политсил

Областной совет столичного региона получил безоговорочное первенство по скандальности среди всех других советов в Украине, избранных 25 октября. Ведь здесь на почве борьбы за кресло главы уже состоялись и протестные демарши фракций, и силовые столкновения депутатов с принудительным тестированием на COVID-19, и даже противоестественное единение идеологически чуждых политсил

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалицию в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. На этот раз очередь дошла до изучения ситуации, сложившейся после выборов-2020 на Киевщине.

Состав нового Киевского областного совета, на первый взгляд, является вполне предсказуемым и отвечающим чаяниям местных избирателей. Здесь качественно представлена партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", от которой в облсовет вошли 25 депутатов. Хорошо поработали с электоратом "Слуга народа", чьи выдвиженцы получили 22 депутатских места, "Батькивщина" и "За майбутне" (у обоих – по 14 мандатов). А разбавили эту патриотическую компанию 9 депутатов от ОПЗЖ.

Однако создание новой областной коалиции оказалось не таким уж простым вопросом, ведь на общие политические аспекты наложились чисто меркантильные стремления отдельных лиц и бизнес-групп, которые на самом деле стоят за ними. Что и стало причиной того противостояния, которое мы увидели уже в первый день собрания первой учредительной сессии Киевоблсовета.

Хроника коалициады

Еще 20 ноября, когда состоялась первая встреча, депутатам не удалось выйти на конкретный сценарий создания коалиции, и сессия была отсрочена до 25-го. В этот день очертания будущих партнерств стали более ощутимыми. И две группы фракций – с одной стороны "За майбутне" с "ЕС", а с другой - "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" - определились каждая со своим кандидатом.

Первые ожидаемо выдвинули лидера "замайбутновцев" Киевщины Ярослава Москаленко. Это довольно известный в области бизнесмен и политик, который во времена Януковича, будучи "регионалом", вошел в самую силу и стал пользоваться репутацией одного из наиболее влиятельных деятелей столичного региона. После Майдана Москаленко быстро восстановился, переизбрался нардепом уже как самовыдвиженец в "прикормленном" округе №96 с центром в Вышгороде и возглавил депутатскую группу "Воля народа". Однако в 2019-м он проиграл выборы на своей же "мажоритарке" выдвиженке "Слуги народа" Ольге Василевской-Смаглюк.

Другим кандидатом на председателя Киевоблсовета стал как раз представитель "СН", первый замглавы Киевской ОГА Александр Скляров, которого продвигал нардеп Александр Дубинский - руководитель избирательной кампанией "ЗеКоманды" на Киевщине. В бюллетень для голосования было внесено обе фамилии. Но после тайного голосования выяснилось, что Москаленко не хватило для победы всего одного голоса – за него проголосовали 42 депутата вместо 43-х. Скляров вообще получил 38 "за".

Это голосование сделало явными несколько констатаций. Во-первых, оно выявило, что на самом деле существует синхронность между "СН", ОПЗЖ и "Батькивщиной". А, во-вторых, сделало очевидным факт того, что в этом лагере есть несколько предателей, которые проголосовали за Москаленко. И если бы не эксцесс имени депутата от "ЕС", профессионального нотариуса Олега Иваненко, который по каким-то причинам не принял участия в голосовании, Москаленко бы в тот день стал главой облсовета. Последний, кстати, пытался повторить голосование по горячим следам. Но бенефициары местных "Слуги народа" и "Батькивщины" вывели всех своих депутатов из зала. Чем сделали невозможным предательство отдельных своих членов, следовательно, лидеру фракции "За майбутне" так или иначе не хватило бы голосов в тот день.

Сессия ушла на перерыв, чтобы собраться снова 27 ноября. И в этот день с самого начала стало понятно, что фаворит уже потерял инициативу. Судя по его суете, провоцированию скандалов с выводом из зала якобы больного на коронавирус депутата из "Батькивщины" Руслана Браславского и апеллированию к закону, инициативу в этот момент перехватили его соперники. Дубинский и компания смогли поставить в "стойло" всех депутатов неформального коалиционного партнерства, утвердить лояльный к ним временный президиум и осуществить голосование в тот способ, который исключал возможную измену. А именно: кандидатов на главу решили голосовать отдельными бюллетенями. И когда за Склярова, которого вынесли на голосование первым, коалицианты под пристальным наблюдением своих политических кураторов опустили в урны 44 бюллетеня, стало ясно, что Москаленко проиграл.

Идеология VS шкурный интерес

Политическое и идеологическое различие и даже противоположность ОПЗЖ и "Батькивщины" в нашем случае является не более чем рудиментарным признаком, поскольку клановые интересы бенефициаров этих политический сил имеют такой же вес, по сравнению с политическим фактором, как подводная часть айсберга – в отношении его видимой надводной части. В случае с киевской областной организацией "Батькивщины", как и с многими другими ячейками партии Юлии Тимошенко, за последний год произошла существенная метаморфоза, когда местными реальными рулевыми становятся уже не политические соратники вечной оппозиционерки, а представители совершенно конкретных и приземленных к реальности бизнес-группировок.

Примечательно, что киевская областная "Батькивщина" оказалась под руководством семьи Засух, которые добывали капитал во времена Кучмы и Януковича на руководящих должностях на Киевщине и продолжают контролировать крупные активы в области и по сей час. Поэтому не приходится удивляться, что фракция "Батькивщины" в облсовете, которой руководит сын этого славного семейства Андрей Засуха, слилась в коалиционных объятиях с близкими лично ему по духу депутатами ОПЗЖ.

"Слуга народа" в этом симбиозе также не является слишком чужой, поскольку наполнила фракцию в большой степени аналогичными деятелями предыдущих режимов. Странным в этом скрещении клановых идеологий можно считать разве что отторжение из него Ярослава Москаленко с его таким же прошлым в Партии регионов, голосованием за "диктаторские законы" и другими "ништяками", присущими деятелю, претендующему на звание "хозяин Киевщины". По логике он должен был быть на первой линии воссоединения бывших "регионалов" с преобразованием областного совета в тихое болото, где все имеют свой харч.

Феномен Москаленко

Наблюдатели находят объяснение такому феномену в чрезмерных амбициях самого Москаленко, которому очень тяжело дался проигрыш на парламентских выборах-2019 в его округе на Киевщине, поэтому должность председателя облсовета он рассматривал как непременный атрибут личной политически-административной реинкарнации. И в получении этого кресла вышел за пределы кланового приличия, чем нанес ущерб интересам и амбициям других жаждущих на пути к властной кормушке.

Москаленко накануне выборов получил карт-бланш от владельцев партии "За майбутне" на формирование команды и ведение кампании на Киевщине, но после ее завершения продолжил играть в самостоятельную игру. И вместо того, чтобы соединиться с другими "птенцами гнезда Коломойского", которыми нафарширована областная фракция "Слуги народа", вошел в альянс с крупнейшей фракцией облсовета "Европейской солидарностью". Правда, политсила Петра Порошенко для Москаленко также далеко не чужая – во времена правления БПП он единолично финансировал целые городские и районные ячейкм этой тогдашней партии власти в столичном пригороде.

В этот раз его расчет был простым: 25 "штыков" от "ЕС" и 14 мандатов "За майбутне" дают устойчивую конфигурацию в 39 депутатов "За Москаленко". Добрать до эффективного результативного голосования нужно еще всего-то 4 мандата. И проблем с этим не должно было быть, ведь и среди "слуг", и в "Батьквщине", не говоря уже о добрых старых знакомцах в нынешней ОПЗЖ, точно есть такие, кто в той или иной мере подвергаются посторонним мотивациям.

Впрочем, такой расчет не оправдался по нескольким причинам. Во-первых, не менее амбициозным оказался куратор "СН", нардеп Дубинский, который имел эту интригу в Киевском облсовете за важный шанс попробовать себя в роли серьезного "разводящего" и доказать свою политическую эффективность. А, во-вторых, слабыми оказались несколько звеньев внутри собственной команды Москаленко, которые в нужный момент подставили своему лидеру подножку.

Поэтому на табло – тотальная победа неформализованной, но явной коалиции "СН", "Батькивщины" и ОПЗЖ, которая поделила между собой не только президиум облсовета (первым заместителем Склярова стала представительница "тимошенковцев" Марина Сапожко, а просто заместителем – Валерий Ксензенко с ОПЗЖ), но и все постоянные комиссии. Однако есть все основания считать, что никакого крепкого большинства в Киевском облсовете не будет, зато его работа будет отмечаться последующими скандалами и странными аншлюсами, возникающими в зависимости от конкретной ситуации.