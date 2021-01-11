Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет

По результатам местных выборов две фракции – «ЕС» и «Слуга народа» - имели почти одинаковые возможности сформировать большинство в облсовете. Для этого каждой из них необходимо было опередить оппонента и найти способ первой склонить менее многочисленные фракции на свою сторону. И в этом политическая сила предыдущего президента оказалась проворнее

По результатам местных выборов две фракции – «ЕС» и «Слуга народа» - имели почти одинаковые возможности сформировать большинство в облсовете. Для этого каждой из них необходимо было опередить оппонента и найти способ первой склонить менее многочисленные фракции на свою сторону. И в этом политическая сила предыдущего президента оказалась проворнее

Долго ли продержится коалиция, сформированная "Европейской солидарностью", "За майбутне", Радикальной партией и "Свободой"? Опыт работы предыдущего состава Ровенского облсовета дает повод в этом сомневаться.

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует большинство в облсоветах. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию на Ровенщине.

Коалиционные хлопоты

Итак, в новый Ровенский областной совет попало семь политических сил, и соответственно результатам выборов, эти партии получили следующее количество мест: "Европейская солидарность" - 14, "Слуга народа" -12, "За майбутне" и "Батькивщина" - по 9, "Сила и честь" - 8, Радикальная партия и "Свобода" - по 6 депутатских мандатов.

После безуспешных переговоров о большинстве в облсовете, которые продолжались во время целого ряда перерывов, которые объявлялись по требование глав различных фракций, так и не удавалось достичь результата. В борьбу между "ЕС" и "СН" вклинилась еще и фракция "Батькивщина" - ее глава Николай Кучерук заявил, что имеет большую вероятность быть избранным главой. Это еще больше смешало межфракционные карты. В результате один из членов президиума, депутат от "ЕС" Сергей Кондрачук предложил изменить временно председательствующего депутата от "Батькивщины" Николая Драганчука. Но последний быстро закрыл заседание, и фракции "Слуга народа", "Сила и честь" и "Батькивщина" покинули сессионный зал.

Однако Кондрачук продолжил вести сессию. В зале остались 35 депутатов от "ЕС", "За майбутне", "Свободы" и Радикальной партии, которые без проблем избрали сначала Кондрачука главой облсовета, а затем и его заместителей. Первым стал "радикал" Сергей Свисталюк, кресло второго заместителя занял Алексей Бучинский от "Свободы". Зато большинство ключевых комиссий досталось депутатам от "За майбутне" - в частности, бюджетная, аграрная и соцполитики. Все решения были единогласно проголосованы четырьмя фракциями, которые и сформировали большинство в Ровенском облсовете.

Но эту коалиционную договоренность вряд ли можно считать результатом политического мастерства депутатов местного уровня. Решение об объединении четырех фракций, скорее всего, принималось в центральных офисах этих партий в Киеве и стало результатом согласованных позиций их лидеров.

Покой только снился

Насколько эффективным и длительным будет такой союз, сейчас спрогнозировать трудно. Опыт сотрудничества фракций большинства Ровенского облсовета 7-го созыва дает повод моделировать достаточно скептические варианты развития событий. За пять предыдущих лет сменилось четыре областных спикера, а каждое переформатирование большинства становилось результатом политической борьбы главных игроков, которые находятся в столице.

Предыдущий облсовет был очень нестабильным, ситуативным и часто переформатировался в зависимости от политической целесообразности. Более влиятельные фракции поочередно ставили друг другу подножки, вытесняя своих соратников как из большинства, так и из кресла главы облсовета. Но ситуацию всегда спасала фракция "Свободы", которая неизменно входила во все коалиционные конфигурации.

Итак теперь без влиятельных должностей в облсовете и в оппозиции остался второй по величине депутатский отряд "Слуги народа". Не соглашаясь с тем, как в их отсутствие большинство распределило должности, представители президентской партии подали иск в Ровенский окружной административный суд, требуя признать незаконными и отменить все решения, принятые без тех, кто покинул сессионный зал во время первого заседания.

Глава провластной фракции в облсовете Андрей Карауш утверждает, что члены временного президиума своими действиями грубо нарушили регламент и закон "О местном самоуправлении", а действия "мятежников" стали возможными потому, что "в столице кто-то о чем-то договорился". В свою очередь глава облсовета Сергей Кондрачук на иск отреагировал предположением, что "слуги" таким образом пытаются показать своему киевскому партийному руководству, что они еще не проиграли битву и продолжают бороться за победу.

Депутаты от "Слуги народа" даже готовы были игнорировать все сессии облсовета, пока не будет вынесено решение суда. Однако глава облсовета пригрозил, что всех людей, которые вследствие неэффективной работы облсовета будут протестовать и перекрывать дороги в области, будет отправлять прямо под партийный офис "СН". Обиженная часть областного совета свои угрозы так и не реализовала, уже на втором заседании приняла активное участие в голосованиях, а 24 декабря депутаты единогласно приняли бюджет на 2021 год.

Последствия для главы ОГА

Несостоятельность президентской партии сформировать большинство в облсовете поставила под удар главу Ровенской ОГА Виталия Коваля. На прошлых местных выборах он боролся за пост городского головы Ровно, но не прошел даже во второй тур. Зато мэром города стал кандидат от "ЕС" Александр Третьяк. К тому же партия власти уступила своим оппонентам еще и на выборах в Ровенский горсовет – "ЕС" заняла первое место с 19%, а "слуги" стали лишь третьими, набрав 12,7% голосов.

Глава облсовета Кондрачук с первых дней на посту заявлял, что депутаты областного совета никогда не будут придатком областной администрации, а с исполнительной властью будут сотрудничать только в формате равных партнерских отношений. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, он потребовал, чтобы руководитель ОГА отчитался перед новоизбранными депутатами. Вдохновленный успехами Волынского облсовета, Кондрачук надеялся, что и Ровенский по результатам отчета сможет выразить недоверие президентскому ставленнику в регионе. Что, безусловно, выглядело бы как образцовая месть нынешнему президенту от команды его предшественника.

Очевидно, что по сценарию, разработанному технологами "Евросолидарности", отчет главы ОГА депутаты должны были раскритиковать, не поддержать и поступить вроде коллег из соседней области. Однако отчет Коваля в облсовете внимательно выслушали, а вот критическую оценку давать не стали, а лишь взяли озвученную им информацию к сведению.

Все потому, что еще накануне оппозиционное большинство выяснило, что для того, чтобы "зарубить" отчет главы области и выразить ему недоверие, просто не хватает голосов. А ставить на голосование заведомо проигрышный вопрос означало бы собственноручно расписаться в слабости своей коалиции. Впрочем, эти события как раз подтвердили, что нынешнее большинство в облсовете – явление довольно шаткое и нестабильное. В свою очередь президентская фракция получила стимул для переформатирования коалиции в свою пользу.

Теперь в результате попытки неудачного "мятежа" Сергей Кондрачук вынужден будет искать другие позиции для нанесения удара по президентской вертикали в области. Поговаривают, что пока "слуги" оспаривают избрание руководящего состава облсовета, их оппоненты заняты поиском компромата на главу ОГА Коваля. И этот компромат надеются найти в тендерной документации и расходовании средств из "ковидного" фонда. Итак, время покажет, какая из двух враждующих сил успеет нанести следующий удар первым.