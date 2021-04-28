Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете

Откровенное сближение "слуг" с "ЄС" на Киевщине вполне может снять предохранители для соответствующих процессов и во многих других регионах, где сотрудничество "СН" с ОПЗЖ оказалась малопродуктивным

Откровенное сближение "слуг" с "ЄС" на Киевщине вполне может снять предохранители для соответствующих процессов и во многих других регионах, где сотрудничество "СН" с ОПЗЖ оказалась малопродуктивным

Киевский областной совет вчера пережил большой катаклизм: депутаты сместили главу совета Александра Склярова и его заместителей и избрали новый президиум. Фактически произошло переформатирование коалиции - теперь партнерами "Слуги народа" стали "Європейска солідарність" и "За майбутнє" вместо ОПЗЖ и "Батьківщини". Выглядит это так, будто "СН" как стержень коалиции просто сменила себе попутчиков, а сама осталась ключевым игроком. Но реальные расклады, выясненные RegioNews, свидетельствуют, что бенефициаром вчерашней "революции" стала вовсе не партия президента Владимира Зеленского.

Сессия в темноте

Определенные информационные утечки из высших властных кабинетов довольно долго показывали, что вокруг Киевского облсовета происходят достаточно серьезные дискуссии. И вырисовывается новая конструкция коалиции с соответствующим переизбранием руководящих органов совета. Активизировались эти процессы после того, как куратора области от " Слуги народа" Александра Дубинского из-за американских санкций отодвинули от политического процесса внутри партии и назначили вместо него на киевское направление нардепа из "СН" Андрея Мотовиловца. Дубинский со своей стороны как мог пытался удержать тот формат, который ему удалось сконструировать в облсовете после осенних выборов, и сохранить на спикерском посту Александра Склярова. Но потеря влияния на процессы сделала изменения неотвратимыми.

Итак, после нескольких переносов сессий совета, Александр Скляров на этой неделе вообще ушел в глухую оборону, объявив, что страстная неделя – отнюдь не время для депутатских собраний. И вчера, когда депутаты из фракций "Слуги народа", "Європейської солідарності" и "За майбутнє" собрались на ими же инициированную сессию, просто не открыл им двери сессионного зала. "Мятежники" перешли в большой зал и, выполнив определенные формальные процедуры, занялись тем, ради чего, собственно, и сошлись – свержением действующего президиума облсовета. Переизбрав счетную комиссию, депутаты уже, было, собрались перейти к выдаче заранее заготовленных бюллетеней для голосования. Но в этот момент в зале погас свет, и на время это внесло смятение. Однако не остановило процесс, который продолжился под светом фонариков депутатских смартфонов.

Впоследствии, под восстановленным освещением, план свержения был реализован: тайным голосованием депутаты уволили Склярова и его заместителей – Валерия Ксензенко из ОПЗЖ и Марину Сапожко из "Батьківщини". Не стали тянуть и с избранием преемников. Поэтому уже вскоре главой совета стала "слуга народа" Наталья Гунько, ее первым заместителем избрали Ярослава Добрянского из "За майбутнє", а вторым - Татьяну Семенову из "ЄС". На этом депутаты разошлись, договорившись не затягивать с собранием следующей сессии, на которой должны избрать членов постоянных комиссий Киевоблсовета и перейти, наконец, к решению насущных вопросов функционирования столичной области.

Была ли сессия законной

Первым вопросом, который придется решать "революционерам", станет формализация принятых решений. Ведь проигравшая сторона уже выразила несогласие и заявила о незаконности сессии, которая состоялась в большом зале. Представители бывшей коалиции говорят, что депутаты не имели законных оснований собираться вопреки решению главы совета о назначении сессии на другой день. Мол, это было самоуправством. Поэтому все решения просто не имеют силы.

Зато представители новой коалиции настаивают, что имели право собраться и принять соответствующее решение. Они говорят, что уже дважды регистрировали предложение о созыве сессии. И это, по их мнению, по закону открыло им путь к проведению собрания без участия руководства облсовета.

Как бы то ни было, но юридический аспект может если и не нивелировать вчерашнюю победу нового большинства, то существенно отсрочить вступление принятых решений в силу. Ведь формальные вопросы регистрации таких решений находятся в ведении Склярова и его аппарата. У него – печать и кабинет. Поэтому не исключено, что спор будет решаться в суде. Впрочем, учитывая, что свержение Склярова было освящено на Банковой, там могут в пределах своих скромных сил несколько поспособствовать ускорению правовых процедур. Однако рассчитывать на уж слишком стремительное решение дела в судах пока трудно, и это может отсрочить инаугурацию новых руководителей совета.

Политические последствия "переворота"

Вынужденная временная пауза даст возможность участникам вчерашних событий и наблюдателям осмыслить суть того, что произошло. И просчитать возможные политические последствия осуществленных изменений. Самое первое, что можно констатировать – это еще один шаг к окончательной потере влияния Александром Дубинским. Ведь вчера некоторые близкие к нему депутаты из фракции "СН" голосовали вместе с другими "революционерами". Что явно свидетельствует об центробежных процессах в его окружении.

Определенной потерей отставка главы Киевского облсовета является и для министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, поскольку это ослабляет его влияние на Киевщину - и Скляров, и нынешний глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин были его креатурами во время его же, Чернышева, работы на посту главы ОГА и после перехода в правительство. Поговаривают, что при формировании нынешних раскладов по Киевской области в Офисе президента мнение министра Чернышева просто проигнорировали. И в этом кое-кто уже усмотрел понижение его аппаратного влияния.

Между тем значительную сатисфакцию вчера получил депутат Ярослав Москаленко, который владеет франшизой на киевскую областную организацию "За майбутнє", а также имеет значительное влияние на фракцию "ЄС" в облсовете. После того, как в 2019-м он проиграл борьбу за мандат нардепа в своем родном округе №96 с центром в Вышгороде, а прошлой осенью не смог получить под себя даже кресло спикера областного, вчерашняя победа становится для него вратами возвращения в большую игру.

Конечно, он не получил должность главы областного совета, поскольку ОП просто не стал бы разыгрывать эту комбинацию, чтобы ее следствием была замена Склярова не на другого "зеленого", а на представителя партии Игоря Коломойского. Поэтому Москаленко пришлось согласиться на Наталью Гунько. Однако он получил своего первого заместителя. А кроме этого теперь он – ключевой игрок во вновь созданной коалиции. Ведь под его влиянием две крупные фракции. И это позволит ему в значительной степени диктовать свою волю политическим и хозяйственным процессам в регионе. В сравнении со вчерашним пребыванием на политических задворках, его нынешняя реинкарнация – хороший повод устроить грандиозное празднование.

Интересной в новой конструкции является и роль "Євросолідарності". Известно, что партия Петра Порошенко на государственном уровне, по крайней мере, в декларативной плоскости, находится в оппозиции. А тут оказывается, что в ключевом регионе страны она сошлась в крепких объятиях с провластной "Слугой народа".

Как пояснила в комментарии RegioNews новоизбранная заместитель главы Киевского облсовета Татьяна Семенова, "Європейська солідарність" все-таки остается у оппозиции. "Полнота власти на Киевщине остается в руках у "слуг". Пусть управляют. У них свой глава ОГА в Киевской области. Вот мы и увидим, какие предложения подаст ОГА по бюджету области, ведь они являются главными распорядителями средств. А мы будем контролировать, чтобы распределение было эффективным, и у жителей Киевской области был равный доступ к этим ресурсам".

Семенова объясняет участие "ЄС" в этом голосовании и ее избрание на должность заместителя тем, что ее фракция в этом случае "сработала, как дополнение к коалиции": "Нам пришлось это сделать, потому что нет никакого конструктива ни от "Батьківщини", ни от ОПЗЖ".

С одной стороны такая конфигурация с участием "ЄС" и "СН" действительно вызывает определенный когнитивный диссонанс, поскольку примеров откровенной коллаборации прежних и нынешних до сих пор не было зафиксировано. Хотя определенное взаимное притяжение имеет место во многих регионах. Ведь осенний парад коалиций "СН" с ОПЗЖ в целом ряде областных советов был иногда вынужденным неестественным процессом – только ради того, чтобы отрапортовать об избрании главами советов представителей президентской партии. Поэтому откровенное сближение "слуг" с "ЄС" в Киевской области вполне может снять предохранители для соответствующих процессов и во многих других регионах, где сотрудничество с ОПЗЖ оказалась малопродуктивным.