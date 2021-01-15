Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине

В Черниговском облсовете образовалась конфликтная ситуация, из-за которой он оказался фактически заблокированным

В Черниговском облсовете образовалась конфликтная ситуация, из-за которой он оказался фактически заблокированным

После того, как в декабре на Черниговщине была образована неформальная областная коалиция из трех политических сил ("Ридный дим", "Слуга народа" и Радикальная партия Олега Ляшко) и избрано руководство облсовета, последний уже несколько раз не может собраться из-за отсутствия кворума. Коалициантам не удается мобилизовать на заседание всех 33-х своих депутатов, а без этой цифры на табло заседание состояться просто не может. Меньшинство же игнорирует запланированные сессии и не регистрируется в зале. В причинах конфликта разбирался RegioNews.

Местные выборы-2020 привели в Черниговский областной совет аж восемь политических сил. Больше всего мандатов, 19, получила партия мэра Чернигова Владислава Атрошенко "Ридный дим". Второй по размеру стала фракция "Наш край" (9 депутатов) - партии, чьим куратором на Черниговщине был погибший нардеп Валерий Давиденко. На этих выборах партийную организацию вел нардеп из группы "Довира" Борис Приходько, у которого здесь есть "прикормленный" мажоритарный округ №210 с центром в Прилуках. Лишь третий результат продемонстрировала правящая "Слуга народа", получив 8 депутатских мандатов, 7 "штыков" оказалось в распоряжении "ляшковцев". 6 получила "Батькивщина" и по 5 - ОПЗЖ, "За майбутне" и "Европейская солидарность".

Шаткий расклад

Коалиционная интрига заключалась в том, удастся ли назначенной три месяца назад главе ОГА Анне Коваленко оттеснить от коалиционного процесса нардепа от "СН" и руководителя областной ячейки президентской партии Павла Халимона, который еще до выборов достиг договоренности с черниговским градоначальником Атрошенком о будущем объединении. Однако Коваленко имела несколько другие указания с Банковой о предстоящем формате большинства облсовета и выражала желание видеть в кресле его главы совсем другого человека, чем согласованную Халимоном и Атрошенком Елену Дмитренко.

Однако внести сумятицу в коалиционный расклад Анне Коваленко тогда не удалось. Как не удалось и навязать свою кандидатуру на должность спикера. Поэтому привлекая в ряды объединения "радикалов", Атрошенко и Халимон смогли разделить власть в областном совете между собой. Руководительницей совета, напомним, была избрана именно Дмитренко, которая хоть и принадлежит сейчас к партийному проекту Владимира Зеленского, но имеет также тесную связь с окружением Атрошенко и является лояльной к нему.

Елена Дмитренко – многолетняя соратница одиозного политика Николая Рудковского, который засветился во многих неприятных скандалах. Дмитренко сопровождала деятельность Рудковского, начиная с середины 2000-х: была его помощницей как депутата, работала советницей, когда тот недолго сидел в кресле мэра Чернигова, руководила его благотворительным фондом. В последние годы избиралась Козелецким поселковым головой.

Заместителями Дмитренко в облсовете стали выдвиженцы "Ридного дому" и РПЛ, руководителями большинства облсоветовских комиссий также оказались представители этих трех политсил. Впрочем, все эти кадровые решение были приняты минимально необходимым количеством голосов – 33-мя. И этот фактор низкой наполненности коалиции депутатами сыграл свою роль в дальнейших событиях.

Нарастание противостояния

Областная спикерша Дмитренко попыталась созвать сессию сначала 23, а потом 28 декабря, однако собрать необходимое количество депутатов для открытия заседания не удалось. Поэтому область ушла в новый год без бюджета и других крайне важных решений. 31 декабря глава ОГА Коваленко подняла на поверхность вопрос эффективности работы облсовета. Она акцентировала на том, что пять политических сил, которые остались за бортом коалиционного процесса, обвинили коллег в нарушении законов и процедуры принятия решений на первой сессии. И призвала всех лидеров фракций начать диалог по поиску путей выхода из клинча.

"Областной совет является органом, который представляет общие интересы избирателей. И ситуация, при которой фактически половина депутатов облсовета отстранена от принятия решений, является нарушением основного демократического принципа представительства народа в органах власти", - отметила она. И добавила, что ситуация может привести к политическому кризису и, как следствие, — к ухудшению социально-экономической ситуации в регионе. Но в облсовете отрицали наличие кризиса и банально объяснили причиной неявки части депутатов на сессию COVID-19, который скосил нескольких из них.

Вся эта ситуация является достаточно сложным испытанием для руководительницы области, поскольку тандем Атрошенко-Халимон является достаточно мощным и, что вполне очевидно, захочет если не сместить Коваленко с должности и получить лояльного к себе ее преемника, то, по крайней мере, склонить главу ОГА к покорности.

В свою очередь главе Черниговщины невыгодно сдавать позиции и идти на поводу у оппонентов, хоть бы какая мощь за ними не была. Поэтому следует ожидать нарастания противостояния. Но многое зависит от позиции Офиса президента, который может или поддержать Коваленко в наступлении на местных, или спустить дело на тормозах. Что Банковой абсолютно невыгодно, ведь это даст повод говорить о слабости президентской вертикали и спровоцирует "черниговских" на еще более вызывающее поведение.