Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"

Одним из главных жизненных кредо черниговского градоначальника является принцип, что «если ты ходишь ровно - то хоть со злодеем, хоть с президентом». И это определенным образом объясняет, почему и при «шоколадной» власти, и при «зеленой» у Атрошенко – все хорошо

Одним из главных жизненных кредо черниговского градоначальника является принцип, что «если ты ходишь ровно - то хоть со злодеем, хоть с президентом». И это определенным образом объясняет, почему и при «шоколадной» власти, и при «зеленой» у Атрошенко – все хорошо

Из местных выборов осенью прошлого года Владислав Атрошенко вышел значительно сильнее, чем он был во время своей предыдущей каденции. Победив тогда, в 2015-м, как выдвиженец БПП, черниговский мэр потратил много времени и энергии, чтобы стать незаменимым и безальтернативным коммунальным и политическим лидером Чернигова. Со временем его популярность, влияние и авторитет распространились не только на областной центр, но и на другие регионы Черниговщины, где местный электорат и элиты начали все больше ориентироваться на успешного менеджера. Поэтому Атрошенко, имея такое влияние, вполне оправданно мог со скепсисом встретить избрание нового президента Владимира Зеленского, к которому Атрошенко и впрямь не испытывал особой симпатии.

Однако ровное отношение к новому гаранту и более-менее радужный прием президента, который посетил город одним из первых, вскоре превратили Атрошенко из потенциального врага в потенциального партнера для хозяина Банковой и созданной им в 2019-м политической силы. Кто-то из соратников президента не воспринимал Атрошенко рядом с президентской командой. А кто-то, как один из лидеров "Слуги народа" на Черниговщине нардеп Павел Халимон, достаточно быстро нашел общий язык с мэром Чернигова не только на политической, но и прагматичной деловой почве.

Вступая в предвыборную борьбу на местных выборах 2020 года, мало кто сомневался в абсолютной победе Атрошенко и его политической партии "Рідний дім" в областном центре. Интригой был лишь масштаб этой победы. И электорат Атрошенко не подкачал, отдав своему фавориту почти 78% в первом туре и обеспечив его партии большинство в Черниговском городском совете (у "Рідного дому" - 26 депутатских мест из 42-х). Что лишило мэра необходимости искать кого-то в партнеры по коалиции и позволило дарить свою благосклонность другим политическим силам по собственному желанию.

Сегодня Атрошенко в Чернигове – чуть ли не царь и бог. Его власть ограничивается лишь здравым смыслом и тем самым кредо о "ровной походке". Так же ровно сейчас ходит под градоначальником и весь горсовет и, соответственно, им контролируются все политические, экономические и хозяйственные процессы в городе. А это позволяет городскому голове и дальше строить свою "империю", об истинных масштабах которой стороннему наблюдателю можно только догадываться.

Однако свой успех на выборах-2020 Атрошенко закрепил не только в Чернигове, но и расширил его горизонты на всю Черниговскую область. Ведь и в областной совет он смог на своем авторитете завести больше всего депутатов "Рідного дому" и взять там под контроль треть кнопок для голосования. Черниговский мэр предусмотрительно не стал претендовать на то, чтобы посадить в кресло спикера облсовета человека с партбилетом "Рідного дому". Он отдал предпочтение тому, чтобы улестить Банковую, которой хотелось получить как можно больше своих глав в облсоветах для выдвиженцев президентской партии. И согласился на назначение областным спикером представительницы "СН" Елены Дмитренко.

При этом убил этим сразу двух зайцев, а может, и больше. Во-первых, Дмитренко, как могут судить местные наблюдатели, не является чужим для городского головы Чернигова человеком и с удовольствием будет отзываться на предложения своего партнера по коалиции. А, во-вторых, "гешефтом" в отношении главы облсовета мэр внес определенный раздор во фракцию президентской партии, где не все с радостью восприняли это решение. Звучали даже предостережение, что Халимон такой кулуарной договоренностью с Атрошенком ослабил областную фракцию "слуг народа" в угоду черниговскому градоначальнику, получив взамен определенные выгоды. Однако наглядных подтверждений этой версии пока что нет. Пусть там как, но ныне Атрошенко свысока наблюдает за грызней в черниговской президентской команде и продолжает получать дивиденды от своего весьма эффективного "хождения ровно".